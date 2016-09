Responsables de Pemex, en Vigo para la entrega del flotel de Barreras

Los responsables de Pemex ya están en Vigo para la entrega del flotel que encargaron al astillero Barreras. Son los responsables de PMI, filial de la petrolera mexicana Pemex, que se han desplazado a Vigo para asistir al acto formal de entrega, según confirmó el presidente de la empresa naval, José García Costas.

En declaraciones a los medios, García Costas avanzó que la entrega del flotel se realizará de forma "inminente" y que, de hecho, responsables de Pemex están "de camino a Vigo". Según apuntó, en respuesta a las preguntas de los medios. La fecha exacta de esa entrega no la conocía ayer por la mañana.

De este modo, la petrolera mexicana se convertirá, formalmente, en la propietaria del barco (cuyo gemelo se construye en Navantia Ferrol). "Viene (Pemex) a firmar el acta de entrega y pasar a ser propietaria del barco. Que ya lo es de hecho, pero no de derecho", precisó García Costas.

Según las condiciones del contrato, el flotel tendría que haberse entregado a mediados de julio e incluso, en su día, se llegó a anunciar un adelanto con respecto a esa fecha. García Costas explicó también que esa fecha inicial no se cumplió "por motivos técnicos", sin profundizar en cuáles fueron.

en plena campaña

Finalmente, si se cumple el pronóstico de García Costas, el flotel de Pemex se entregará en septiembre, a las puertas o coincidiendo de lleno con la campaña electoral autonómica.

De hecho, el anuncio de los contratos de Pemex en astilleros gallegos también se produjo en plena campaña de las autonómicas del año 2012, lo que valió al entonces y ahora candidato a la reelección Alberto Núñez Feijóo duras críticas por parte de la oposición, por considerar que se trataba de un anuncio electoralista.

García Costas aseguró que ayer era "un día importante" para el astillero, al recibir a los directivos de Pemex.

En este sentido y tras ser preguntado por nuevos contratos sólo avanzó que "durante el mes de septiembre habrá noticias".

Aunque tras la firma del flotel se habían anunciado varios contratos finalmente no se ha concretado todavía ninguno de ellos y Barreras se encuentra en este momento sin carga de trabajo y sin barcos una vez que abandone las instalaciones de la compañía el "Reforma Pemex".