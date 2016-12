“Representaré en Vigo el número que me compró David Copperfield”

¿Con qué sorprenderá en esta propuesta?

Es una gala diferente, que solo tiene un año y medio de vida. Se trata de un espectáculo de gran formato, donde participan nueva profesionales, entre ellos tres bailarinas. Tiene grandes efectos, con muchos números inéditos, donde hay apariciones y utilizando la tecnología.



¿Por qué cambia la chistera por los Ipad?

La magia tiene que actualizarse. Los magos vivimos de la sorpresa. Los trucos de siempre ya no llegan al público. Ahora la gente tiene móvil y se identifica más con esta herramienta. También modernizamos la puesta en escena y buscamos la interactuar con el espectador.



Echa mano de las redes sociales para hacer magia en un número especial.

Representaré un número que me ha comprado David Copperfield. Lo vio, le gustó y me llamó. Un día sonó mi móvil y dijo ‘David Copperfield is here’. Me quedé helado. Estuvimos un año colaborando y lo presentará en Las Vegas.



Entonces ¿no hay mal rollo entre los magos?

Lo que llevamos mal es que nos roben los trucos, pero hablando no hay problema.

Fue uno de los pioneros en introducir la magia en el teatro y ahora ya son las estrellas absolutas.

Ha sido un camino difícil. En el 2000 casi todos los magos estaban en los cafés. Ahora los programadores ya nos consideran como un arte escénica.



En el show se cuestiona la naturaleza del mago. ¿A qué conclusión llegó?

Los magos somos unos tramposos honrados. Engañamos, pero avisamos que lo vamos a hacer. Proporcionamos un realidad distinta. La labor del mago es muy necesaria en una sociedad muy escéptica. La nuestra es una profesión muy romántica.