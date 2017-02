Un regreso por necesidad o por gusto

Retrasar la edad de emancipación no suele ser una decisión libre, en la mayoría de los casos está condicionada por las situación económica. Entre los jóvenes mayores de 30 años consultados por este medio destacan los que preferirían vivir en su propio piso, pero que la falta de ingresos o la inseguridad laboral se lo impiden. Más del 60% prefirió no hacer público su testimonio por considerarlo un fracaso o por temer el estigma social. Sin embargo, la compañía es uno de los motivos que llevan a otros a permanecer junto a los progenitores.

Ana Pérez Sojo. 32 años

“Sigo en casa de mis padres porque busco trabajo desde 2013, pero soy optimista”

Ana Pérez Sojo, con 32 años, reside con sus padres ya jubilados y con una hermana de 35 años. “Sigo en casa porque busco trabajo desde finales de 2013, en este tiempo he dado clases particulares de informática básica y me han cogido en empleos esporádicos como en el servicio de limpieza de una discoteca”. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, Ana completó sus estudios con el Curso de Aptitud Pedagógica y dos años de Diseño Gráfico y estar en casa de sus padres le permite seguir formándose. Actualmente está realizando cursos de Comunity Manager y Consulting on line. “Pese a todo soy optimista, creo que podré encontrar algo de lo mío; me gusta mi profesión y quiero dedicarme a ella”. Mientras no obtiene un trabajo remunerado y fijo que le permita independizarse, está implicada en labores comunitarias de su barrio, proponiendo iniciativas que favorezcan a la comunidad. “Es importante permanecer activa, aunque se esté en el paro”, afirma, al tiempo que asegura que lleva bien haber vuelto con sus padres: “Resultó un poco difícil porque estuve estudiando en Ourense, pero estoy a gusto”. Considera que esta situación es puntual, ya que está convencida de que “si se le echa pasión a las cosas no hay sitio para el miedo; estoy luchado por trabajar en lo mío”.

Ruth Montes. 40 años

“regresé a casa de mi madre para estar juntas”

Ruth Montes, de 40 años, es profesora. Tiene piso propio, pero la mayor parte de la semana la pasa en el domicilio materno: “No lo hago por necesidad, regresé a casa de mi Madre para estar juntas”. Ruth estudió fuera. Ya con trabajo, se fue a vivir en pareja. Al finalizar la relación regresó a la casa familiar. “Para mí no es una derrota volver, estoy segura de que si tuviera de nuevo pareja e incluso hijos, vendría todos los días a comer con mi madre, sobre todo para hacerle compañía”. Aunque trabaja, reconoce que esto también le permite ahorrar. Entiende que muchos jóvenes con pocos ingresos o sin trabajo necesiten volver a la casa de sus padres. “Los sueldos de ahora no dan para mucho, si hay que pagar desplazamiento y comida, queda muy poco para alquilar un piso o una habitación; a muchos no les queda más remedio, pero no creo que sea un fracaso; la familia siempre está ahí y es lo natural”.

Mar Piñeiro. 44 años

“Tuve que volver porque me quedé sin trabajo”

Mar Piñeiro, de 44 años, consiguió trabajo de teleoperadora y logró independizarse durante un año, pero desde hace cuatro está de nuevo con sus padres. “Tuve que volver a casa porque me quedé sin trabajo”. Con el ciclo superior de Secretariado, logró empleos temporales como camarera de piso en hoteles o de peón forestal. Mientras busca una salida, se prepara en otros ámbitos profesionales. Acude a clases en dos cursos: uno de guía turística y otro como responsable de agencia de viajes, un sector donde parece que hay mayor demanda. “Llevo tres años estudiando chino en la Escola de Idiomas, un poco por afición, no sé si laboralmente me servirá”. Sus padres están jubilados y su salud le frena a la hora de aumentar sus expectativas fuera de las fronteras. “Me he planteado emigrar a algún sitio donde haya más oportunidades, pero acaban de operar a mi madre y me siento obligada a quedarme”.

César paredes. 36 años

“Le estoy robando la independencia a mi madre”

César Paredes perdió su trabajo como jardinero y se vio obligado a volver a casa de su madre, al igual que su hermana, empleada eventual de la automoción. “Me siento bien con mi madre, pero me da la sensación de le estoy robando la independencia”. Sin una seguridad laboral, no puede marcharse otra vez. “Mi profesión está muy ligada a construcción y la crisis le afectó mucho”, asegura. Nunca tuvo un contrato fijo: “Me presenté a un examen y aprobé, pude acceder a unas listas de sustitución, que ahora las han cerrado”, dice. Ha considerado las oposiciones como una salida, pero admite que “es frustrante que a mi edad tenga que volver a pasar por exámenes para demostrar que soy capaz de hacer mi trabajo”. Con estudios agropecuarios y dos ciclos superiores de Formación Profesional, César considera que su perfil no es el idóneo para emigrar, aunque ya estuvo en Fuerteventura. “No sé inglés y de lo mío no hay mucha demanda”.n