La reforma del antiguo Cíes supondría 10 millones de euros

No va a ser fácil que alguna de las empresas del sector sanitario privado de Vigo y Santiago –dos- que se interesaron por el antiguo centro hospitalario Cíes puedan finalmente comprarlo. La subasta abierta por la Tesorería de la Seguridad Social, propietaria, quedó desierta ante la falta de interesados por hacerse con el edificio, valorado en 3,5 millones de euros. Hay una explicación: la visita realizada al interior en los días anteriores por las firmas que se planteaban su adquisición se saldó con la convicción de que el coste de la operación se iría a unos diez millones de euros, una cifra que resultaría imposible de asumir cuando se trata de una reforma.

Según pudo conocer este diario de fuentes solventes, los técnicos que acompañaron a una de las empresas sanitarias de Vigo que visitaron el Cíes hicieron cálculos: 3,5 millones de pago a la Tesorería, otros 1,5 millones de euros de licencias y contratación y al menos 5,5 millones más para una reforma integral del interior para su adaptación. Todo ello con el añadido de que algunos de los elementos del Cíes están catalogados, como la escalera en espiral, obra del arquitecto Bar Bóo, lo que exige además pasar por el nada fácil examen de Patrimonio Cultural de Galicia, y eso supone un riesgo añadido de largas esperas para conseguir permisos. En total, 10 millones de euros, como mínimo, una cifra que parece prohibitiva para un edificio reformado y que sólo puede tener usos socio-sanitarios, como marca su ficha urbanística. Esta circunstancia ya dejó fuera a varios de los interesados por su ubicación.

El Sergas pasó al Estado los edificios que utilizaba en materia sanitaria cuando abrió el Álvaro Cunqueiro, pasando a la Tesorería el Xeral con sus anexos y el Cíes, el centro de especialidades de Coia. El primero fue a su vez devuelto a la Xunta para la Ciudad de la Justicia y para el centro de salud y de urgencias extrahospitalarias de Pizarro; el tercero, a Aspanaex, para su residencia. Falta el Cíes, y va a ser difícil. A partir de ahora la Tesorería va a tener el edificio en venta por los 3,5 millones de la subasta y cualquier interesado podrá llevárselo sin necesidad de más trámites que abonar la cantidad marcada.

Si en un año no hay ofertas, y eso parece lo más probable, la Tesorería se abriría a otras posibilidades como la cesión al Concello o a otra institución para usos sociales, como ya pasó con Aspanaex, con la idea de no incrementar gastos. La Dirección Provincial de la Tesorería tiene que gastar ahora 80.000 euros al año sólo en el pago del IBI al Concello y otra cantidad adicional en seguridad y vigilancia para evitar que el Cíes sea okupado y asaltado.