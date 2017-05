Recuerdos del futuro: de Villa Park a Old Trafford

Fue justa la derrota? Sí. Se puede remontar y superar la eliminatoria? Sí. El Manchester es un portaaviones mundial obligado a ganar la Liga Europa como un mal menor para mantenerse a flote. El Celta sólo se juega lograr el mayor éxito de sus casi cien años de historia. El Manchester, un grande europeo, con todos los títulos, y con un presupuesto multimillonario que se resume en un solo jugador, Pogba, cuyo valor supera a todo el club celeste; el Celta, un equipo modesto con un gran entrenador y apenas una docena de jugadores de primer nivel. Ayer se pudo ver: Mourinho disponía en el banquillo, entre otros, de Mata y Rooney, en tanto que Berizzo desistió de agotar los cambios por la sencilla razón de que lo tenía a su lado no mejoraría ni de lejos lo que estaba sobre el verde.

El partido. El Celta se ha acostumbrado a perder. Por razones de economía ha optado por conservar a los mejores once para la cita europea, y el plantel B ha demostrado sobradamente que no daría ni para mantenerse en Primera, mucho menos para competir con la elite. Son cinco partidos cayendo, con estrépito como pasó ante el Athletic, o en el último momento, como ante el Sevilla, que han conformado una tendencia muy negativa que ha llegado a la grada.

¿Entonces, qué hacer? Tiremos de historia para recordar anteriores tiempos que parecen de otra vida, hace casi 20 años, en 1988, cuando un equipo de estrellas -Mostovoi Karpin, Revivo, Mazinho- parecía quererlo todo: hizo un fútbol de otra galaxia pero fue incapaz de superar la ronda de cuartos. Pero en cambio dio la cara en Inglaterra en dos ocasiones y ante campeones de Europa, el Aston Villa y el Liverpool. En la misma temporada y torneo, la Copa de la UEFA, los célticos tomaron Villa Park y Anfield con dos victorias sobre suelo inglés. Aston Villa es el referente: los "villanos" se impusieron en Vigo con justicia por 0-1 y todo parecía perdido. Pero en la vuelta el Celta hizo uno de los mejores partidos de su historia y consiguió un 1-3 rotundo inolvidable. ¿Se podría repetir? Echando un vistazo a lo ocurrido ayer, difícil. El United explotó su potencial físico al choque y la altura de sus torres -Pogba, Fellaini- y fue suficiente. El marcador incluso pudo ser más amplio a poco que los ingleses hubieran tenido algo de puntería. La sensación, sobre todo en el primer tiempo, era que el gol podría llegar en cualquier momento. En cambio se produjo en la segunda parte y debido a un fallo clamoroso en la portería -el palo o la barrera, había que optar por defender un lado y no lo hizo Sergio, un borrón enorme en un partido donde fue el mejor- y a un saque perfecto. Y nada más hubo. Tampoco por los locales, salvo Pione, que parece el hombre más en forma y el único dispuesto a atreverse a disparar a portería. Pero sin Aspas, el Celta es mucho menos Celta. Y su temporada no ha pasado desapercibida en el Reino Unido, donde hasta ahora lo único que sonaba del moañés es un corner mal sacado en su fracasado paso por el Liverpool. El Man U no permitió que Iago se moviera y así todo era mucho más fácil para los de Mourinho. Berizzo ayudó: parecía satisfecho con salir de Balaídos con el empate a cero, puro "mourinhismo" en un entrenador más osado.

¿Entonces, se puede o no? Sí, con seguridad. El United no va a cambiar su forma de juego, en cambio el Celta sí puede arriesgar algo más, comenzando por liberar a Iago de sus obligaciones en una banda, que le atan. Ganar en Villa Park era una empresa tanto o más difícil que hacerlo dentro de una semana en Old Trafford. Era otro Celta, pero no llegó a semis.