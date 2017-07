El rector, satisfecho con el Shanghai y aspira a más

“Estamos bien, con posibilidad de avanzar, y queremos mejorar también en otros campos”. Esto decía ayer el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, sobre los resultados del Ránking de Shanghai que evalúa 52 materias en universidades de todo el mundo y que se hizo público esta semana. La Universidad de Vigo sale entre las 500 mejores en materias como Ciencias de los Materiales, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de la Computación, Ingeniería Química, Química, así como en Tecnología de los Alimentos (entre las 75 mejores del mundo) y Ciencias Agrícolas, estas dos últimos del campus de Ourense. Buena parte de estas materias se imparten en la Escuela de Ingeniería Industrial. El rector apuntó que estos datos son útiles para diseñar políticas relacionadas con los planes de especialización de los campus, proyectos institucionales y los programas de captación de talento en áreas donde la Universidad quiere fortalecerse. Como ejemplo de esto último mencionó los contratos de captación de talento realizados por el Campus do Mar como el de un arqueólogo que acaba de localizar muestras de pescado de hace 1.700 años en un yacimiento de O Grove.

Por otro lado, el rector señaló que tiene más mérito que la Universidad de Vigo sea potente en Ciencias Experimentales y en las Ingenierías cuando no tiene todas las carreras de estos campos. “La imagen que hay de que somos un poco como la Politécnica de Galicai se debe a eso, pero no porque tengamos todos los títulos. Estamos compitiendo con las politécnicas en muy buena posición sin serlo, somos una universidad pública generalista. Y en Ciencias tampoco tenemos Medicina, Física o Farmacia, que es donde es más fácil contar con científicos que te sitúen en el ránking, y aún así comos capaces de competir y estar a la altura de los que tienen todo eso. Creo qeu tiene mucho que ver con la manera de entender la Universidad, con una apuesta por la igualdad de oportunidades de la enseñanza pública pero también con una apuesta por el mérito, la capacidad y el esfuerzo. Creo que es un modelo aceptado por todas las sensibilidades de la Universidad”.

La Escuela de Ingeniería Industrial ya apareció en el III Ránking Universidad-empresa de la Fundación Everis de este año, que la situó como la sexta mejor de Espapa. Ese informe situaba ADE de la UVigo como la tercera de España.