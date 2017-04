El rector explicó a vecinos de Teis el proyecto del Campus do Mar

Tras proyectar un vídeo para dar a conocer la propia Universidad de Vigo en el salón de actos de la asociación de vecinos, que estaba completamente lleno, un segundo vídeo mostró todos los apoyos con los que cuenta el Campus do Mar a todos los niveles, desde el presidente de la Xunta y el alcalde de Vigo, hasta los rectores gallegos, deportistas, empresarios, actores y muchas caras conocidas que dieron su opinión favorable. A pesar de esta abrumadora unanimidad el Campus do Mar sigue bloqueado por una disputa entre la Xunta y el Concello relacionada con la financiación. A pesar de esto, el alcalde garantizó que si la Xunta no cede gratis los terrenos buscará otra solución para que pueda llevarse a cabo en la ETEA y que lo anunciaría en estos días. Sin embargo, ayer en Teis se habló más del proyecto en sí, que además de su interés para la ciencia marina permitirá revitalizar el barrio de Teis y animar la economía de la ciudad. Los vecinos conocieron los planes para el edificio Faraday y para el edificio Siemens, así como los proyectos concretos que quiere impulsar el Campus do Mar sobre el terreno y los que tiene sobre la mesa el Consorcio de la Zona Franca, para los que pidieron fondos europeos.n