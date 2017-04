Las expectativas con respecto la Reconquista volvieron a quedarse cortas. El estreno de la fiesta, ayer, en el Casco Vello estuvo acompañado por día soleado y contó con la presencia de miles de personas que se respondieron a la invitación de los vecinos. Las ganas de disfrutar de una celebración que cada vez se encuentra más arraigada en la ciudadanía quedó demostrado con la gran afluencia. Por ello, desde la organización consideran que un fin de semana se queda corto. “Necesitamos más dinero para poder ofrecer una programación más potente durante más días; si con los medios que tenemos somos capaces de conseguir esto, con un poco más haríamos algo muy grande”, apuntó Fiz Axeitos, responsable de Cultura en la Asociación Veciñal do Casco Vello, quien añadió que “este es un llamamiento a todas las instituciones y empresas viguesas”, ya que actualmente el Concello es prácticamente el único sustentador económico de la fiesta.

Cerca de 120 voluntarios colaboran con la organización, que espera más de 600 para la representación de la reconquista, que comenzará esta tarde, a las 18 horas, en la Porta do Sol y extenderá la acción a la Porta de Gamboa para acabar en el pantalán de A Laxe. La mayoría participarán como extras en la teatralización, donde el texto queda reservado para los veinte personajes principales.

Como en cada edición, habrá alguna novedad en el guión. Sin querer desvelar nada, Axeitos adelantó que en esta ocasión “los franceses van a hacer más fuerzas”, por lo que es posible que planten batalla a los valerosos lugareños y le pongan complicada a los milicianos la recuperación de la villa.

Si las previsiones meteorológicas aciertan, en esta jornada pronostican un día soleado. Siguiendo la pauta de otros años, la organización espera superar la afluencia del primer día. El acceso en coche al entorno de la fiesta ya resultó ayer complicado con los aparcamientos de Porta do Sol y de Beiramar luciendo el cartel de completo. El autobús urbano es una buena alternativa de transporte. Desde el Concello ampliaron para la ocasión la frecuencia de las líneas que comunican con el Casco Vello y las reforzaron con más servicios. Así, estará en funcionamiento el autobús turístico con salidas desde Cánovas del Castillo a las 12 y a las 16:30 horas. El C1 amplía su frecuencia máxima a 10 minutos y retrasa las últimas salidas a las 22:30 y a las 22:45 horas. Además está funcionando una conexión a mayores entre Navia y Travesía de Vigo, ida y vuelta, que con una frecuencia de treinta minutos, pasa por Teixugueiras, rúa Porriño, Baiona, Redondela, Castelao, Camelia, Paseo de Alfonso, Puerta del Sol, Policarpo Sanz, Colón, Urzáiz, Travesía de Vigo hasta la rotonda con Aragón. Comienza en Navia a las 10:12 horas y la última salida es a las 21:30, mientras que de Travesía de Vigo, el primer autobús parte a las 10:45 y el último, a las 22:16 horas.

Estará en marcha un dispositivo especial de seguimiento por si fuese necesario ampliar la frecuencia de alguna línea.