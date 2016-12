Rechazado un plan del Lagares y otro del censo y "sí" a un colegio

nnn Ninguna de las propuestas de la oposición salió adelante y sí una moción del gobierno local sobre la ampliación del colegio de Navia. Marea planteó una iniciativa para un plan del Lagares que incluía su declaración como espacio natural local que contemplaba acciones para tener un tratamiento integral del río, y no por partes, criticando que haya un modelo en una parte y otro muy distinto más adelante. El PP apoyó la propuesta y recordó que el alcalde prometió varios senderos por el río" y nadie sabe dónde están". El socialista Regades mantuvo que el Lagares es titularidad de Augas de Galicia y que el Concello hará un plan específico e integral cuando logre la gestión. Moción rechazada.

Más llamativo fue el debate sobre demografía planteado por el PP, que propuso una batería de medidas de apoyo a la familia y para incentivar la natalidad para frenar la sangría poblacional de Vigo, que acumula cinco ejercicios en negativo, el último con la mayor caída de Galicia. Elena Muñoz defendió complementar desde el ayuntamiento las acciones que impulsa la Xunta con rebajas fiscales y 600 euros directos por niño nacido durante los primeros tres años. El PSOE también dijo "no" alegando que ya el gobierno vigués realiza acciones. Pero Marea, con su concejala Margarida López, fue especialmente virulenta en contra. La edil mantuvo que los 600 euros no iban a ayudar a nadie y que el PP y en realidad "quiere mano de obra barata" con más población, asegurando además que el incremento de habitantes equivale a "más pobreza" que achacó a "políticas liberales". Acusando al PP, por último, de no querer población para "más Galicia" sino al contrario.

La única que salió adelante fue la moción del PSOE, defendida la concejala Olga Alonso, reclamando a la Xunta "las modificaciones necesarias" para garantizar obras en condiciones en el colegio Castelao de Navia. La edil del PP Teresa Egerique recordó que ya cuenta con consignación de la Xunta y que el plan fue presentado por el propio conselleiro en el colegio, siendo bien acogido, y que "es un asunto técnico, no político". n