Rechaza recuperar su carné el autor del atropello de A Guarda

Ocho meses después del atropello ocurrido en A Guarda en el que un conductor de 87 años arrolló a un pelotón de cliclistas, con el resultado de un fallecido y varios heridos, la causa se ralentiza en los juzgados a consecuencia del elevado número de recursos planteados.

Declarada como causa compleja tras los seis primeros meses desde que se inició la instrucción, los últimos pasos se refieren al conductor y principal investigado, quien ha rechazado la posibilidad de recuperar el carné de conducir, que le había sido retirado desde el momento del accidente. Fuentes judiciales aseguraron que el octogenario tenía que acudir a Sanidad para someterse a las pruebas psicotécnicas si quería alguna opción para volver a tener opciones de conducir, sin embargo, rechazó esta posibilidad al no presentarse a las mismas.

Por otra parte, los afectados que ejercen la acusación particular se oponen a que el conductor pueda recuperar su coche, por lo que han presentado un recurso contra la decisión de devolverle el vehículo.

Asimismo, la asociación de ciclistas se ha personado como acusación pública en uno de los casos que se antoja complicado y que podría prolongarse en el tiempo, debido a las solicitudes y recursos de las partes personadas.

De momento, el juzgado de Tui, encargado de la Instrucción no ha dado traslado a las partes para su calificación, algo que podría tardar todavía.

A raíz de este suceso y de otros similares durante el año pasado, la Fiscalía de Seguridad Vial ha abierto dos diligencias de investigación en Galicia sobre la realización de psicotécnicos. Guardia Civil y Fiscalía trabajan desde hace tiempo de forma conjunta para detectar posibles negligencias en este ámbito, un problema que ya era objeto de preocupación con anterioridad a este siniestro, debido a la alta incidencia de accidentes graves con implicados mayores de 70 años de edad.