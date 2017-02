Rajoy considera "un acierto" subir el 0,25% las pensiones

n n n El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que la subida de las pensiones del 0,25% para 2017 es una "subida que se hace aplicando la ley que entró en vigor en 2014", que se puede cambiar como todas las leyes, pero que es "la más aconsejable" si se quiere garantizar el futuro de las mismas.

Así lo señaló Rajoy durante la sesión de control al Gobierno en el Senado tras haber sido preguntado por el PSOE por las previsiones del Gobierno para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

Rajoy recordó que cuando llegó al Gobierno, su objetivo fue el de reducir y priorizar el gasto, pero que acordó que las pensiones no se tocarían y que subirían durante todos los años.

La segunda "gran" decisión del Gobierno, según Rajoy, fue establecer una ley de pensiones, que incluía el factor de sostenibilidad y un sistema de revalorización de las pensiones, que establecía la revalorización mínima del 0,25% cada año. También dijo que "no le gustaría volver a la situación de 2011", cuando las pensiones se congelaron y subió la inflación un 3,2%.

Para Rajoy, la "clave" del futuro de las pensiones está en la creación de empleo, ya que "cuantas más personas coticen, mejor les irá a los pensionistas y al conjunto del país". "Tomémonos este asunto en serio, porque las pensiones suponen el 38% del gasto del Gobierno que yo presido", recalcó. Sin embargo, Rajoy es consciente de que con el empleo no es "suficiente" y ha señalado que es "necesario" tomar una decisión que esté "alejada del debate político" y que se consensuó en la Comisión del Pacto de Toledo. Así, ha puesto de relieve que quiere intentar llegar a un entendimiento en la Comisión del Pacto de Toledo, porque le gustaría que hubiese un "acuerdo a futuro", que haga más objetiva la cuantía de la pensión y que no dependa de "las decisiones de cada momento".

pacto de toledo

Según Rajoy, en la comisión del Pacto de Toledo hay que "colaborar para que las cosas salgan bien, para resolver el problema y objetivarlo para mucho tiempo", ya que las pensiones y la financiación de la Sanidad son los dos "grandes" temas, en su opinión, a los que habrá que enfrentarse en los próximos años.

El senador del grupo socialista Vicente Álvarez Areces insistió por su parte en que "no se puede tolerar" que las predicciones de futuro sitúen a España en un escenario de gran preocupación tanto para los pensionistas como para los jóvenes, que ven que en estas expectativas las pensiones de futuro van a estar bordeando los umbrales de pobreza. Por otro lado, Areces ha señalado que "no vale subir" las pensiones un 0,25% y decir que la subida es constitucional cuando el IPC está en un 2% o en un 3%, ya que supone "condenar a los nuevos pensionistas a que tengan una baja adquisitiva".

Asimismo, y refiriéndose al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Areces ha culpado al Gobierno de no haber tenido una actitud "más responsable" con la conocida como la "hucha de las pensiones" y de haber estado liquidándola durante cinco años sin llevar a cabo ninguna medida para vigilar por su mantenimiento, lo que cree complica mucho su futuro.n