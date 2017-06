Quince entidades piden unidad para la candidatura de las Cíes

Quince entidades relacionadas con el mar y las empresas, entre ellas CEP, Universidad de Vigo y los institutos Oceanográfico (IEO) y de Investigaciones Marinas (IIM) y Cetmar, así como la Cooperativa de Armadores o Conxemar, pidieron unidad social y política para fortalecer las posibilidades de la candidatura de las Cíes a Patrimonio de la Humanidad. Así lo señalaron en una reunión mantenida con el conselleiro de Cultura, Román Rodriguez, quien insistió en la misma idea: remar juntos con una propuesta conjunta con máximo respaldo, que la Xunta plantea como Cíes-Parque Nacional Islas Atlánticas, así denominada, en tanto que el Conclelo sólo quiere que figuren las Cíes. El conselleiro recordó que todos los espacios naturales declarados por la Unesco en España son parques nacionales y no puntos concretos y que el organismo internacional exige coherencia y un órgano gestor, que en el caso de Cíes es Islas Atlánticas, con sede en Vigo, en concreto el edificio Cambón, donde ayer tuvo lugar la reunión.

El conselleiro advirtió de que el proceso será largo, que harán falta "siete u ocho años" hasta conseguir la declaración de la Unesco y precisó que a día de hoy "no conocemos que haya otra candidatura -la municipal- más allá de los que han publicado los medios" aunque insistió en que la Xunta no realiza arbitrariedades y tramitaría una segunda candidatura si se presenta. Recordó que Ministerio de Cultura es el que evalúa y filtra y decidirá sobre la coherencia de dos propuestas. Defendió en varias ocasiones que tiene poco sentido no apostar por un proyecto inclusivo -Cíes a la cabeza de Ons, Sálvora y Cortegada- respaldado por la experiencia previa de que este tipo de propuestas tiene mayor recorrido. En todo caso, insistió en que están abiertos a reformular la candidatura como han propuesto al alcalde. "Aquí hay dos vías y si somos capaces de armonizar perfecto. Estamos compitiendo en una carrera muy complicada. Ambas candidaturas son complementarias y lo mejor sería que confluyan. Nosotros optamos primero por el trabajo técnico y ahora por informar y concitar el apoyo social. Otros lo hicieron al revés, pero el objetivo es el mismo", señaló el conselleiro ante los medios y repitió en la reunión.

Ya en el encuentro, las opiniones fueron en el mismo sentido. Faltó Marea, que se disculpó por coincidir con otro acto, en tanto que el gobierno local no envió ningún representante y señaló que había recibido la invitación muy poco antes de la reunión, ayer a las 12, aunque fue enviada con fecha de día 13.

Anfaco (conserveros): "Lo importante es sumar esfuerzos. Hay que buscar garantías de éxito y si la vía es el conjunto del parque entendemos que debe ser así".

Cetmar (Centro Tecnológico del Mar): Apostó por contar con las Cofradías, cree que es importante y "daría un aporte del sector a la candidatura interesante".

CEP. "¿A qué nos enfrentamos si hay dos candidaturas", preguntó.

Conxemar: Freire, presidente de Conxemar, insistió sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo entre Xunta y Concello, teniendo en cuenta la disputa política previa. "Creo que para alcanzar este objetivo debe suscitar el consenso ciudadano", dijo. Preguntó si hubo un sondeo entre la sociedad para preguntar si quieren uno u otra propuesta.

Universidad de Vigo. El rector Salustiano Mato fue el más incisivo. Entiende que es fundamental armonizar una candidatura y que para tener éxito debe haber un movimiento social positivo. "Entendemos desde la universidad que es lo que se estaba haciendo desde el Concello. Si llevamos 3-4 años promoviendo una candidatura y si la Xunta apuesta por una inclusiva el objetivo debe ser armonizar el movimiento social iniciado por el Concello". Añadió Mato que inscribir una candidatura sin este apoyo ciudadano no tiene sentido y echó de menos que no se hablará con ellos antes de inscribir la candidatura. De todos modos nosotros aseguró que "si tras esta sesión informativa somos invitados a participar estamos dispuestos a aportar nuestro punto de vista y apoyo. Si no hay apoyo social da igual lo que resuelva el Ministerio de Cultura porque tendremos problemas".

Zona Franca: "El objetivo es el mismo y queda claro que tendremos más éxito si remamos en la misma dirección. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos lo mismo, conseguir que fructifique la candidatura".

Elena Muñoz: "Hemos pedido que las Cíes sean especialmente señaladas, deben llevar el protagonismo y creo que todos estamos de acuerdo con el liderazgo que ya tienen de por sí. Aún así consideramos importante tener una candidatura fuerte y el parque en su conjunto lo es. Pedimos a la Xunta que mantenga tendida la mano. Trabajar para sumar y no cerrarnos en una postura (la del alcalde) que va en contra de lo que queremos todos que es que prospere la candidatura".

IEO: "La candidatura es fuerte porque tiene las Cíes, ir peleados en esta cuestión no tiene sentido. Lo lógico es que haya acuerdo".

Arvi (Armadores): "Que Cíes debe liderar el proyecto es incuestionable pero se deben aunar esfuerzo, sumar. Creo firmemente que es importante tener un criterio uniforme, debernos al interés general y pedir a Concello y Xunta altura de miras y luchar de manera conjunta para sacar el tema adelante".

Conselleiro Román Rodríguez: Al finalizar la reunión, aseguró que la conclusión es que "la unión hace la fuerza y que debemos mirar para adelante. Ambas candidaturas están llamadas a encontrarse y sumar". "Hay mucho tiempo para consensuar y hacer actividades de promoción. Las sugerencias no van a caer en saco roto. Lo que importa es el destino compartido, mirar este asunto con las luces largas, remar en la misma dirección. Competir entre nosotros no tiene sentido".