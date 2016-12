'Quedamos sin subvención y el Concello ni se inmuta'

"Nos quedamos sin subvención esta temporada por un despiste, y lo sabemos", explica a este diario el presidente de este equipo de chicas, que renoce el fallo. "Nos convocaron a una reunión en el ayuntamiento con todos los clubes, y nos explicaron que iban a cambiar las bases porque las del anterior gobierno municipal no estaban bien". Pero esa reunión "nunca se hizo". Y en su lugar "nos remitieron una carta para solicitar campo y para decirnos que las bases se publicarían en el BOP". Hasta aquí, todo en orden. Pero "grapada" a la carta "había una nota y no la vimos, nos despistamos, confiando en que nos avisarían de la fecha cuando fuesen a dar las subvenciones". Y no fue así, porque en ese "anexo" figuraban ya los plazos. Total, que el Sporting Club San Mateo, se quedó sin la subvención anual. Y también pidieron al gobierno local ayuda para transporte en los desplazamientos "y nos dijeron que no había dinero, todo son disculpas".

"Hay cosas que te desmoralizan", afirma el presidente, Juan Castro varela, 18 años al frente de este equipo femenino que lleva en activo 26 años, y 14 en la Federación. Un equipo del que han salido jugadoras a categorías superiores. "Sabemos que el fallo fue nuestro, pero ¿Para qué quiero un concejal de deportes que no me echa una mano?", se pregunta Castro. "Para mí, es un concejal que sobra, que se ha olvidado de que él es el que está anuestro servicio y cobra un sueldo por eso y porque su deber es atendernos a todos los clubes, a todos los que trabajamos por el deporte base".

El Sporting Club femenino San Mateo "tenemos 26 fichas y entrenamos a mayores a otras 6 chicas, y ni siquiera se han dirigido a nosotros desde el gobierno local o el propio concejal, para ver que existimos".