Lo que queda al perder la batalla electoral

Sus resultados no fueron los esperados pero ninguno de ellos tira la toalla tras no haber conseguido ser elegidos en las elecciones gallegas de septiembre, donde tenían depositadas ciertas esperanzas. Ciudadanos se quedó en quinta posición, con 18.996, cerca de lograr un escaño, pero lejos de sus expectativas, superado por el BNG, que llegó en la provincia a 43.896. El Partido Animalista (Pacma) alcanzó casi 6.000 votos, pero en su caso se trata de una formación en crecimiento. Peor resultado logró Compromiso por Galicia, definido como un proyecto galleguista de centro, con unos escasos 1.213 papeletas que dejan su proyecto en el alero. Meses después, ¿qué piensan los cabezas de lista de entonces sobre lo ocurrido y sus perspectivas? Curiosamente, todos se mantienen decididos a seguir adelante con nuevos bríos y esperanza.

CIUDADANOS



Antonio Lara, de Vigo, fue el cabeza de lista de Ciudadanos en las generales de diciembre y en las autonómicas de septiembre y en ambos casos las expectativas se quedaron por debajo de la realidad. Pero mantiene su ilusión. “Sigo vinculado al proyecto porque las ideas y el grupo de gente son muy válidos y seguiré militando con ilusión aunque es cierto que no tuvimos el éxito esperado y fue una pequeña decepción no me resta motivación porque este es un proyecto político a medio o largo plazo”, reflexiona. También reconoce que nadie le dijo que fuera fácil, “pero nuestra implantación sigue adelante en Galicia”. “En febrero vamos con el congreso nacional que marcará otra etapa, y luego habrá otras elecciones municipales en 2019 con otro proyecto y ya esperamos que esté consolidado Ciudadanos”.

En cuanto al resultado en las autonómicas, reconoce Lara que fue una decepción “porque queríamos entrar en el Parlamento de Galicia y no se consiguió” pero saca conclusiones positivas y considera que servirá para ganar experiencia y “avanzar para que la sociedad gallega conozca Ciudadanos”. En el campo personal, la experiencia de la campaña supuso dejar su actividad profesional y personal algo descuidada. "Una campaña electoral tiene que tener un período intenso pero compensa", asegura Antonio Lara. En cuanto al punto de vista económico, y lo que le costó ser candidato, advierte de que "algo hubo que poner" porque "estamos en un partido que nace aunque nos apoyó mucho a todos y se volcó de forma total. Pero qué menos que si hay cualquier pequeño gasto, asumirlo, así lo haría cualquier persona que se dedica a la actividad política".

COMPROMISO POR GALICIA



Compromiso por Galicia se presentó con el pontevedrés Andrés Núñez Rajoy de número 1 y un resultado menor del esperado, aunque el candidato reconoce que tampoco creía que pudieran ir muy lejos. Pese a ello, no tira la toalla, ni mucho menos. “Sigo creyendo en el proyecto de Compromiso por Galicia y con más gana que nunca. Eso sí, los resultados fueron horriblemente malos, no hay que disfrazarlos, no hay disculpas”, asegura. En su opinión, el camino pasa por “resetear" el partido "para que la gente entienda nuestro mensaje”. ¿Decepción entonces con el respaldo obtenido? En realidad, no, confiesa. "Hice una porra unos días antes en Ourense y casi la clavo viendo la polarización que había estaba claro". De cara al futuro inminente está convencido de seguir pero reconoce que "sólo podríamos hacer algo sí conseguimos dar a conocer la marca, que la gente supiera quiénes éramos para poder confiar en nosotros. Así que ésta es la segunda parte, nuestro trabajo de cara a las municipales de dentro de dos años". Y concluye sobre las gallegas: "A mí no me decepcionó, lo esperaba".

¿Y en lo personal, qué supuso? "Cada campaña es un esfuerzo personal grande, a mí con 60 años, me valió para aprender muchas cosas", y añade que "mucha gente podría dejarlo pero yo quiero seguir trabajado por este proyecto y eso es lo que más me mueve, que a nivel persona estoy animado", zanja.

PACMA, LOS ANIMALISTAS



Más animada está incluso Sheila García Núñez, vecina de Poio, candidata que fue del Partido Animalista, una formación que no ha dejado de crecer desde su lanzamiento. Por eso señala que sigue militando en el partido y destaca en que en cada elección "seguimos subiendo votos que es de lo que se trata". No obstante, también sufrió una pequeña decepción: "Esperábamos conseguir representación pero seguimos siendo una fuerza imparable y tarde lo conseguiremos", afirma. En cuando al coste de la campaña, indica que "somos un partido pequeño que funciona con todo lo que nos dan los afiliados así que hicimos un presupuesto muy bajo sacando dinero de la gente voluntaria, y además pusimos dinero para fotocopias y otros gastos". Insiste en su convicción de victoria en las urnas: "Estamos muy cerca, los resultados hablan por sí solos, estamos ahí y cada vez hay más gente que nos apoya, la sociedad tiene cada vez más empatía con los animales".