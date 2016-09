“Pusimos el foco en la opinión de los pacientes para aplicar mejoras”

¿Por qué esta encuesta?

Decidimos poner el foco en la opinión de los pacientes para evaluar nuestra actividad. Solemos medir estancias medias, demoras, duración de las intervenciones, etc: nos quedábamos en aspectos muy objetivos y muy numéricos. Esto es algo muy subjetivo que nos permitirá establecer mejoras. Era algo demandado por nuestros profesionales y por las asociaciones de pacientes, y queremos mantenerlo en el tiempo.

¿Le sorprende que hayan sacado notas tan altas teniendo en cuenta las críticas en redes sociales y en otros foros?

Reconozco que sí, pero también es cierto que coincide un poco con la impresión que teníamos con respecto a las instalaciones, a la calidad de la asistencia y al trato. Los pacientes valoran sobre todo el trato humano, especialmente del personal de Enfermería y eso hay que ponerlo en valor, pero también las otras dimensiones.

Con estas notas hay poco margen de mejora.

Hay margen de mejora, nosotros aspiramos siempre a la excelencia y al sobresaliente y queda todavía un trecho. Esta primera actuación nos permitirá establecer alguna medida, sobre todo en el ámbito de la propia estructura y en la calidad de la asistencia en su conjunto. Por ejemplo, una cosa que dejan entrever los pacientes se refiere a la calidad de la información que reciben.

¿Cómo explica que el Meixoeiro saque casi la misma nota que el Cunqueiro con lo que costó?

La nota sobre el trato es lógico que se iguale, hay diferencia con respecto a al estructura y una similitud en el ámbito de la asistencia sanitaria. Se oye decir a distintas personas y colectivos que la asistencia que se presta en el Meixoeiro es de segunda, pues eso no es lo que piensan nuestros pacientes.

¿Qué opina de que el Cunqueiro sea uno de los sitios más visitados en campaña electoral?

Yo no tuve la oportunidad de que ninguno de los candidatos me pidiese una entrevista. Evidentemente ellos pueden visitar las instalaciones que consideren, pero la utilización política de la asistencia sanitaria no es reconfortante. Entiendo también que la sanidad es un elemento muy importante para los ciudadanos y todas las fuerzas políticas están legitimadas para transmitir a la ciudadanía cuales son sus postulados de manera clara. No le doy más importancia. Nosotros seguimos a lo nuestro, intentando dar la mejor asistencia sanitaria posible a todos los pacientes.

¿Opina lo mismo de la romería de protesta que se celebra hoy en el entorno del Xeral?

Hay gente que está en campaña, incluso la junta personal del área está en campaña. Cada uno es muy libre de hacer lo que considere en este campo.

El conselleiro de Sanidade anunció hace unos días que el Meixoeiro aumentará la complejidad de las operaciones que realiza, pero los sindicatos consideran que es imposible con la actual Unidad de Críticos.

La Unidad de Críticos es la misma que existía cuando el Meixoeiro hacía otro tipo de actividad: la estructura es la misma, la tecnología es la misma , lo único que hay que hacer es adaptar los recursos humanos a la actividad que se vaya desarrollando y que tiene como objetivo reducir la lista de espera quirúrgica. Pondremos los recursos humanos según avancemos en esa complejidad, otros piensan que los recursos humanos hay que tenerlos allí desperdiciados, ociosos, independientemente de la actividad quirúrgica que se haga. n