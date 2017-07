Puro sabor latino en Navia Vello

n n n El sabor más latino amenizó la tarde de ayer en la Asociación de Veciños de Emilio Crespo, en Navia Vello. Los grupos Ciudad de México y Telón Abierto, de Cuba, ofrecieron todo el colorido de su música y bailes tradicionales dentro la programación del Festival Folclórico Internacional. Organizada por la asociación Interfolc, está promovido por tres grupos de folk gallego afincados en la ciudad, la asociación folclórica Corisco, Lembranzas Galegas y la banda de gaitas Xarabal.

Karagöz, de Turquía, es el tercer grupo invitado en esta edición, en que el festival cumple 23 años de historia trasladando las expresiones de otras culturas a las distintas zonas, descentralizando la oferta de espectáculos. Así, a la actuación de Navia le seguirán hoy otra el Lavadores, mañana en Beade, para acabar el sábado, en Cabral, todas a las 21.30 horas. El paso por las parroquias se compatibiliza con la animación matutina por las calles en los barrios urbanos. Si ayer estuvieron en la Praza do Emigrante, en As Travesas con el grupo Karagöz, hoy hará lo propio los cubano Telón Abierto en la zona peatonal de O Calvario y el viernes, Ciudad de México, en el mercado de Teis.

Sin embargo, el Festival no solo es música y baile, también vestuario y atavío. Para que los grupos luzcan sus mejores galas, el acto de clausura, que tendrá lugar el domingo en el García Barbón, viene desde hace unos años, precedido por un desfile de las tres agrupaciones invitadas, junto a las otras tres, las anfitrionas por el centro, desde Santiago de Vigo al teatro.n