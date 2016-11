El puerto vigués también cede terreno en tráfico internacional

n n n El tráfico de contenedores cae en Vigo (un 8 por ciento en negativo en septiembre entre los movidos en Guixar con grúa y los de Bouzas, sobre ruedas), aunque no todavía en mercancía transportada (sube un 1,2 en lo que va de año gracias al impacto positivo de la Autopista del Mar). Pero lo cierto es que Vigo se queda cada vez más atrás frente a la competencia: Leixoes, la terminal de Oporto, creció en el mismo período por encima del 17 por ciento. Las perspectivas a corto plazo no son buenas sino al contrario: el traslado de parte del movimiento de Maersk a Marín ha comenzado a notarse desde septiembre y todavía más en octubre, cuando se inició la descarga en exclusiva de contenedores "secos" en el puerto de la ría de Pontevedra, quedándose sólo la mercancía refrigerada, la más importante para Vigo (incluye la pesca congelada), aunque con menor número de toneladas. Los problemas con el PIF en Guixar y la estiba añaden dramatismo y lastran las estadísticas.

El expresidente de la Xunta y de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, lo puso encima de la mesa en un artículo publicado en la revista Investigaciones Regionales, recogida por el diario "Expansión", donde indica que el Puerto vigués ha desaparecido del escalafón de los cuatro primeros españoles en tráfico internacional de contenedores. Laxe, un experto en movimiento portuario, estudia el período entre 2007 y 2015, y concluye que mientras los tres primeros entonces, Valencia, Barcelona y Bilbao, se mantienen en el mismo lugar del ranking, Vigo ha cedido ante Algeciras. En 2007, el puerto vigués suponía en España el 4 por ciento del tráfico de contenedores internacional, clave en el comercio mundial, en tanto que Valencia era el 42%, Barcelona el 29 y Bilbao el 11. En 2015, Algeciras subió al seis por ciento mientras que Valencia perdía dos puntos y los otros dos se mantenían. Y Vigo perdía mientras tanto el pulso. Según Laxe -que en su mandato decidió convertir en puerto nodal europeo A Coruña y no a Vigo- la rivalidad portuaria se ha acrecentado debido al mayor tráfico de contenedores, con tendencia a la concentración. Vigo es líder en Galicia, pero cede cada vez más terreno. n