Hace ahora un año Maersk anunciaba que dejaba Vigo para concentrar su actividad en Marín. Finalmente, la reducción de la actividad no fue absoluta, como se temía, al aceptar la naviera mantener una doble escala con contenedores frigoríficos en Guixar y “secos” en la Ría de Pontevedra. Pero el daño ha sido importante y ha supuesto una disminución estimada por la Autoridad Portuaria viguesa en torno al 5-10 por ciento, en función de distintos parámetros.

En Marín, con los datos estadísticos en la mano, se fija en el 10 por ciento en el período abril 2016-abril 2017 gracias al incremento de los movimientos de Maersk en el primer trimestre del año. Hace unos días se produjo una escala histórica con la descarga de 2.000 contenedores en una sola jornada, entre ellos también de “frío”. En total, Marín pasó de mover en 2015 un total de 42.654 contenedores a 67.087 en 2016. Son 25.000 más. Vigo pasó de 223.700 a 184.000, 40.000 menos: unos a Marín, otros a Oporto.

Como es conocido, la marcha de Maersk a Marín se produjo tras una subasta de sus servicios, hasta ese momento centralizados en exclusiva en Vigo, a la que se presentaron también las empresas terminales de Marín y Vilagarcía. Marín, a través de Marítima Pérez Torres, se llevó el contrato gracias a que el puerto de la Ría de Pontevedra carece en la práctica de una sociedad de estiba, por lo que las navieras puedan contratar libremente la carga y descarga a precios sensiblemente más reducidos, hasta un 50 por ciento. Y la situación no ha cambiado.

Fuentes de la Autoridad Portuaria viguesa y de la Terminal Marítima (Termavi) reconocieron que no hay ninguna confirmación de que Maersk vaya a sacar de nuevo a concurso sus servicios y lo más probable es que de momento se mantenga igual la situación, con doble escala. La Autoridad Portuaria destaca que además de Maersk otro problema añadido, que lastra sus tráficos de forma visible en la estadística, es el funcionamiento del PIF, que ha llevado a que contenedores de pescado congelado hayan entrado por Leixoes, en Oporto. Unas 50.000 toneladas durante el pasado año. Y en 2017 continúa la misma tónica.

Barcelona no sufre los problemas de vigo

En los tres primeros meses del año el Puerto de Vigo ha sufrido como ninguno los problemas con la estiba, los ya endémicos de la SAGEP local y los derivados de los sucesivos anuncios de huelgas, que llevaron a Maersk a concentrar sus tráficos en Marin y a Hapag-Lloyd a trasladar sus descargas a Lisboa en la línea oceánica con Canada. Pero no en todas partes ha sido igual el impacto. Ayer se dieron a conocer los datos del Puerto de Barcelona, que gestionó 13,8 millones de toneladas de mercancías en los tres primeros meses del año, un 25,3% más, y saldó así su mejor trimestre desde el segundo de 2008, a pesar de coincidir con el conflicto del sector de la estiba que estalló a comienzos del pasado mes de febrero. El crecimiento de estas instalaciones portuarias viene impulsado por el "buen comportamiento" de tres segmentos de actividad, la carga que se transporta en contenedores, los líquidos a granel y la carga rodada. Así, entre enero y marzo, el Puerto de Barcelona gestionó un total de 662.280 contenedores TEUs (contenedor de 20 pies), lo que arroja un incremento del 34,2% respecto a un año antes.

Por otra parte, el Ministerio de Fomento presentará a los sindicatos de estibadores el texto del Real Decreto sobre los aspectos laborales de la estiba que acompañará al Decreto Ley de la reforma del sector, para que puedan realizar sus "observaciones", antes de su inminente aprobación en Consejo de Ministros, tras las vacaciones de Semana Santa.