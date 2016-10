n n n La Autoridad Portuaria se ha dado un plazo máximo de seis meses para reducir los costes de la terminal de transbordadores de Bouzas, que ahora da pérdidas, antes de privatizar la gestión de dicha plataforma. Según señaló el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, se trata de una de las acciones que la institución tiene que tomar con urgencia ante lo que considera una situación “límite” que pone en riesgo el futuro del puerto por las tensiones en la estiba y en la salida de la mercancía por los controles aduaneros (el PIF). “Nos estamos jugando el propio futuro del puerto “, advirtió López Veiga.

Con respecto a la terminal de Bouzas, precisó que en el informe que llevó al último consejo de administración se indicaba que ninguna empresa usa el sistema de estiba libre en Bouzas, “una de las esquinas que nos deja la norma” que mantiene en el resto el monopolio a la Sagep, la empresa de carga y descarga de obligada contratación. En el informe, la Autoridad Portuaria comparaba el sobrecoste entre la Sagep de Vigo y la de Marín (que tiene menor personal, lo que permite en la práctica la contratación libre) y había posibilidad de reducir un 38 por ciento el coste de la estiba.

El Puerto también ha confirmado que la contabilidad analítica ha concluido que la terminal de Bouzas da pérdidas “y es dinero público”, señala, “así que alguien hace beneficio a costa de los fondos de la Autoridad Portuaria y de PSA, que es el cliente principal de Bouzas”. “Si el Puerto sigue administrando la terminal hay que hacer mucha inversión pública, bien subiendo tarifas, o pagándolo PSA y no quiero que repercuta en la fábrica. Por eso hemos planteado formalmente la opción de la concesión. En estos seis meses la terminal será más barata o privada. Sabemos que hay operadores interesados", indicó.

Advierte López Veiga de que el Puerto está para servir a la industria local y no es un fin en sí mismo que recaude, “debe ser autosuficiente”, aclara, pero su fin es servir a la ciudad. "Hay que abaratar los costes de PSA porque los logísticos superan al de fabricación. Que nadie crea que es un farol", sentencia.

En esta línea, explicó Enrique López Veiga que el puerto tiene dos graves problemas encima de la mesa: uno que se desvía mercancía a Leixoes (Oporto) y el otro, que Vigo es caro. En el primer asunto, mantiene que se trata de una consecuencia del comportamiento determinado de las autoridades sanitarias que en su opinión no es proporcional y que hay que solucionar. "Lo sabe todo el mundo en Vigo y tiene nombres y apellidos", indica. En cuanto a que sea un puerto es caro, señala a la Sagep (la sociedad de estiba) porque sus trabajadores "ganan muchísimo, más que el presidente del Gobierno y es un hecho objetivo". "Lo que nos mata es la imposición del régimen de trabajo, inflexible, con sus ritmos y paradas, pero todo ello tiene los días contados. En cuanto se aplique la norma de la UE el sistema de estiba en monopolio estará liquidado en dos años. Para Vigo es vital", advierte. n