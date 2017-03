El Puerto de Vigo apela al "sentido común" en el conflicto de los estibadores

De hecho, allí está previsto que se someta a votación este jueves la convalidación del real decreto ley, aunque el Gobierno no descarta retrasar la fecha para propiciar un acuerdo y, en opinión de López Veiga, es España el país que "no tiene margen".



"No puede un colectivo tan minoritario tener semejante poder", ha señalado en declaraciones a Efe, y ha pedido "usar el sentido común" porque el Gobierno, y los partidos políticos con representación, tienen que ser enérgicos "en la defensa de lo que es los intereses generales".



Su idea es que esta situación "no debería enquistarse".



Los colectivos implicados deberían acostumbrarse a negociar convenios colectivos y "no es porque no se lo hayamos dicho por activa y por pasiva", con lo cual ha hecho un llamamiento a la cordura.



A los grupos que no ve serios es a los que concibe como "populistas", que son a los que "les importa poco" la estabilidad de España