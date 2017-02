"Leixoes es un puerto ejemplar en su funcionamiento y tenemos que tomar nota", sentenció ayer Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Esta valoración la realizó momentos después de enterarse, ante la prensa, de que cuatro nuevos contenedores con vainas de pota, que habrían sido retenidos en Vigo por motivos documentales, habían entrado por Oporto sin ningun problema.

López Veiga dio cuenta de una reunión que mantuvieron ayer los inspectores del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) con funcionarios de la Autoridad Portuaria. "Nos preguntaron si queríamos que nos pareciésemos a Leixoes", señala López Veiga, que respondió que "sí, si se refieren a ser ágiles y eficaces". Pero añade, "si en cambio quieren decir que en Leixoes se hacen las cosas mal, que se levanten públicamente" lo denuncien y lo demuestren. "Mi obligación es no callarme, porque el problema es real", sentenció López Veiga: "Las empresas van donde les sale más barato".

Por su parte, la comisión de Pesca del Parlamento Europeo que visita a Vigo se limitó a señalar sobre el PIF que Vigo es el principal puerto de entrada de mercancías de América, por lo que debe asegurarse la seguridad sanitaria antes de su entrada en el mercado europeo. "Si Vigo es el primer puerto de Europa, tiene que dar ejemplo", concluyó López Veiga

Este nuevo caso no es el primero, y dada la respuesta de la Administración no será el último. La Federación de Usuarios del Puerto ya denunció que el PIF devolvió varios contenedores con congelados a China y el lunes más de 100 se desviaron a Oporto. El miedo de todos los agentes es que estas empresas no vuelvan a Vigo si ven que Leixoes es más barato y cómodo.

El presidente del Puerto reclamó a los funcionarios del PIF vigués que hablen "claro" y, si insinúan que en Leixoes "no hay seriedad", "lo digan". En todo caso, dejó claro que él no comparte ese punto de vista, y, contrariamente, cree que en el puerto luso "son eficaces, eficientes y trabajan muy bien". Sobre esto, cree López Veiga, habría que tomar nota en España, por la informatización del puerto que le permite ser más ágil. "Si lo que dicen los inspectores de aquí es que Leixoes es un coladero, que presenten las denuncias", reiteró, antes de apuntar que el "que unos contenedores aquí no entren y en Leixões, con la misma documentación, entren... Es excesivo".

Consideró que los problemas que tienen algunas mercancías en el PIF para entrar en el Puerto de Vigo -consecuencia por la que "entre 50.000 y 60.000 toneladas" se desviaron hacia Leixões en 2016-, se debe a "un exceso de celo en la inspección documental", y en que se centran en "si la tinta se borra" o "si el texto en español dice una cosa y en inglés dice otra", algo que volvió a explicar nuevamente no es cierto, porque los textos jurídicos deben interpretarse solo en el idioma propio del inspector.

En este marco, apuntó que es necesario simplificar la legislación para evitar interpretaciones subjetivas, así como crear unas guías administrativas que aseguren que no se deja espacio a arbitrariedades, lo que, reconoció, "va a llevar un tiempo". El presidente de la Autoridad Portuaria reconoció que en Portugal están haciendo las cosas correctamente, por lo que considera que "hace muy bien el Puerto de Leixoes planteando sus propios inversiones, nosotros tenemos que hacer las nuestras", explicó López Veiga. "Necesitamos algunas infraestructuras que estamos contemplando en el Plan Director, pero es urgente pensar que hay una cosa que se llama la intermodalidad, de la que no podemos quedar desconectada, el ferrocarril es muy importante", porque sino "vamos a perder competitividad".