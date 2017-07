"El puerto deportivo era un cúmulo de pérdidas y este año ya vamos a cubrir gastos"

Desde ayer oficialmente nuevo presidente del Náutico, Tapias afronta su mandato hasta 2021 con la naturalidad de quien ya lleva un año trabajando para lograr la viabilidad de la sociedad.

Si hace un año le dicen que iba a ser presidente…

Hace un año me lo pidieron, me sonaba a chino y no era el tema. En estos momentos va a variar poco mi trabajo en el club de lo que hacía a lo que voy a hacer porque tendré bastante ayuda.

Recurrirán la clasificación de dos créditos del informe concursal. ¿Supone retrasar los plazos de salida del concurso?

Van a ser los mismos. Hay una discrepancia en cuanto a que una deuda no es cuantificable como tal salvo que desapareciéramos, porque es deuda de servicios, no de pago. En el momento en que la Audiencia Provincial dé su veredicto, ya podremos negociar con los acreedores.

¿Cree que prosperará la quita del 70% y el pago del resto a diez años sobre la sola condonación del 50% y cinco años?

Soy optimista respecto a esa primera opción. La deuda con Abanca supera los dos millones y el acuerdo se alcanzó en septiembre. Estamos muy contentos con el trato y la forma con que se ha llevado esa negociación. Los legalismos nos están retrasando. Y con los acreedores pequeños proponemos pagar al contado: no procede que estén diez años esperando para cobrar 800 euros.

Primer objetivo, salir del proceso concursal. ¿Y el segundo?

Salir de la concursal es el segundo objetivo, el primero es tener una cuenta de resultados decente. De nada valen los acuerdos para pagar si llegamos a fin de mes con pérdidas. El año pasado tuvimos un beneficio de 21.000 €. De ahí sí se pueden hacer números para ir amortizando deuda. Además, necesitamos actualizar las instalaciones, se necesita el club en condiciones. Hemos conseguido tener la contabilidad analítica en tiempo récord. El 17 de este mes ya teníamos los números del primer semestre, y eso facilita reaccionar al momento.

¿Han llevado a esta situación el puerto deportivo y la finca de A Carballeira, en Nigrán?

Aquel ha sido un cúmulo de pérdidas año tras año. En 2015, por ejemplo, hubo un déficit de 100.000 euros, pero este año vamos a cubrir los gastos del puerto deportivo. Nuestra finca en Nigrán es el Náutico y, claramente, una parte del club. Hay cientos de personas a las que les gustan esas instalaciones. Sabemos lo que nos cuesta y tenemos que mejorarlas con modificaciones importantes que ya están dando resultado. Ahora cada sección negocia sus cuentas con más responsabilidad.

En marzo aprobaron un presupuesto de 2,9 millones con previsión de superávit.

Hay un par de factores como la subida del salario mínimo interprofesional, que supone 70.000 euros más, pero estamos en la línea.

En agosto y octubre, dos grandes eventos de vela, la Regata Rías Baixas y la Semana del Atlántico. ¿Se celebrarán?

Vamos a hacerlos aunque tengamos que pagar de nuestro bolsillo. Por ley en concurso de acreedores no podemos cobrar subvenciones oficiales, pero acabamos de recibir un informe jurídico que indica que no hay ninguna ley que prohíba la firma de un patrocinio con las instituciones condicionado al convenio. El año pasado en la Semana del Atlántico hubo 272 barcos con niños de seis países, sus padres, monitores... ¿Cuánto supone eso de ingresos para Vigo? Entendemos que eventos como ese pueden tener una subvención.