El Puerto cree que "no hay negocio para todos los clubes"

Enrique López Veiga, el presidente de la Autoridad Portuaria, destacó que el Cluster de la Náutica aparece en su plan Blue Growth y que por tanto la puesta en marcha contará con su apoyo ya que considera que servirá para impulsar la parte de marina deportiva y la navegación de recreo. "Hay que darle forma para optar a la primera oportunidad de financiación que se presenta", explicó. López Veiga se refirió sobre todo al Náutico, y destacó que el nuevo presidente "es muy realista y sabe el terreno que pisa". El club de las Avenidas mantiene deudas con instituciones y bancos, "pero el asunto es Abanca (que había financiado el muelle deportivo). El Puerto tiene una deuda pero aunque se solucione seguiría con el problema", advirtió. En este sentido, el titular de la Autoridad Portuaria considera que el Náutico tiene se encuentra con una dificultad estratégica con la dársena "que no saben explotarla hasta ahora con todas sus posibilidades", lo que lastra la sociedad. Ahí entraría el cluster, ya que entiende que , el Náutico solo no puede, "pero si se juntan todos los clubes marítimos habría otras opciones". Considera que hay que hacer un análisis sobre si vale la pena tener "tantos puertos desperdigados o tenerlos concentrados". Y enumera además de los cinco principales, otros como el amarradero de la Curva de San Gregorio y pantalanes por la Ría. "A lo mejor tiene sentido o a lo mejor hay que ponerse de acuerdo. No hay negocio para todos, habrá que hacer algo en común", convencido de que las Rías Baixas están por explotar en náutica. "Conozco bien la costa atlántica europea y no hay otro sitio equivalente. Tenemos mejor clima y condiciones, en algo fallamos si no traemos gente aquí".