Con los votos favorables de PSOE y PP y la abstención de Marea (por no aclararse los fines), el pleno aprobó una moción socialista para instar a suscribir un convenio entre Concello y Zona Franca con el fin de rehabilitar y dar uso a la antigua panificadora, una ruina desde hace 30 años. Aunque ambas formaciones votaron en el mismo sentido, los matices fueron muy importantes en una sesión, la de ayer, muy corta. PP y PSOE se mantuvieron de acuerdo en recuperar la Panificadora, pero el PP insistió en que el gobierno vigués se dirija al consorcio con un proyecto y una idea clara. Justo lo que había dicho el día anterior la delegada, Teresa Pedrosa. En el texto aprobado el consistorio asume la redacción de los instrumentos de planeamiento necesarios para la adquisición de los bienes públicos, pagando dos tercios Zona Franca y el ayuntamiento el resto. Según las cuentas municipales, costaría unos 9 millones. Fuentes del consorcio indicaron a este diario que su intención es participar en un proyecto "cuando se presente en este organismo con documentos".

La concejala de Urbanismo, María José Caride, subrayó que "es imprescindible visibilizar la presencia de Zona Franca en la ciudad", y que "es hora de que apueste decididamente por la rehabilitación de un edificio emblemático". En tono medido, reclamó que "invierta en la ciudad", y que acepte un convenio que, posteriormente, "se dotará de contenido". No obstante, aseguró que ya tiene camino avanzado para que la antigua fábrica esté rehabilitada en un plazo de tres años y que tenga "usos públicos", y afirmó que tiene ya preparado el pliego para recuperar ese entorno con base a un "proyecto singular".

Por su parte, la portavoz del PP, Elena Muñoz, pese a que su grupo apoyó la moción, advirtió de que espera que el gobierno ofrezca para la panificadora "algo más que palabras vacías". A ese respecto, recriminó al PSOE que reclame a Zona Franca la firma de un convenio sin ofrecer un proyecto concreto, sin memoria económica, ni presupuesto ni plazos. Así, la portavoz popular pidió que esta iniciativa no sea "un paso más en la guerra del alcalde contra Zona Franca" (por el control del pleno del consorcio), o un "brindis al sol". Recordó que se trata de la tercera iniciativa sobre la Panificadora con Caballero de alcalde. La anterior, construir una zona administrativa sobre la base de una propuesta diseñada por Moneo.

Por su parte, Marea criticó que el gobierno municipal no hubiese aportado detalles del proyecto, que debe destinarse a uso público de entidades sociales y ciudadanas. Se preguntó si esta moción es "el inicio de una nueva partida de ping-pong entre instituciones". n