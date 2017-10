Dos semanas después de la peor oleada de incendios registrada en Vigo y su entorno en los últimos años, las parroquias más castigadas todavía sufren las secuelas.

Los comuneros de los montes de la parroquia de Fragoselo, en Coruxo, y de Chandebrito, en Nigrán, los más afectados, han tomado las primeras medidas de seguridad con restricciones en los accesos.

En Fragoselo, el parque forestal, punto neurálgico de la parroquia principalmente los fines de semana, ha cerrado el paso al público. Según explicaban ayer los comuneros voluntarios que se encargan de informar al público de la prohibición de paso, la restricción se prolongará en principio dos meses.

“El suelo del monte está muy débil y están cayendo los árboles. Por la seguridad del monte y la nuestra, por favor, no pase”. El mensaje, colocado junto a un cordón de seguridad, es claro. “Los árboles comienzan a resquebrajarse y hay peligro”, explicaba un voluntario.

El club de ciclismo de Coruxo y otras entidades deportivas, usuarias habituales del parque forestal fueron informadas de la decisión adoptada para evitar riesgos y también para prevenir cualquier nuevo foco ante la elevada subida de temperaturas.

La situación todavía es complicada, ya que en zonas como el punto limpio, los rescoldos se reavivan constantemente lo que ha provocado esta semana la intervención de los bomberos en varias ocasiones, la última ayer, para enfriar el entorno. El riesgo no ha sido eliminado a pesar de la gran superficie quemada y de la pequeña calma de unos días de lluvia floja.

En Chandebrito, el monte limítrofe, víctima del mismo incendio, los comuneros desaconsejaron el paso por el interior de la masa forestal quemada y así lo informaron a los vecinos. El temor a que pueda volver a producirse un incendio por las altas temperaturas es más bajo en esta zona, porque, explicaban algunos vecinos, “ya no hay nada que quemarse”. No obstante, el peligro para los usuarios por la caída de ramas y árboles es un hecho por lo que se ha advertido a la población.

Reuniones para las patrullas de limpieza

Además de la seguridad, la otra gran preocupación de los comuneros y vecinos es la de facilitar la regeneración del monte y evitar una catástrofe medioambiental frente a la posibilidad de lluvias torrenciales que arrastraran las cenizas hasta el mar. Ayer, tanto en Fragoselo como en Chandebrito, los comuneros convocaron a los vecinos a sendas reuniones, una de las cinco de la tarde y otra a las siete. En ellas, explicaron los vecinos, se organizaron voluntarios para llevar a cabo labores de limpieza. Mientras, un grupo de voluntarios esparcía la paja cedida por el Concello para frenar las escorrentías por los montes de Matamá, al igual que se hizo en los últimos días en el Monte dos Pozos y el Monte Alba, en la parroquia de Valladares.

Los bancos marisqueros, sin afectación por las cenizas

nnn La Xunta ha indicado que las primeras inspecciones oculares “no constatan” que los bancos marisqueros se hayan visto, por el momento, afectados por el arrastre de cenizas de los incendios forestales a las aguas de los ríos y rías gallegas.

De ello informó en un comunicado emitido ayer por la Consellería do Mar que, a través del Servizo de Gardacostas, realiza desde hace dos semanas tareas de seguimiento en aquellas zonas marisqueras próximas a territorios quemados durante los incendios de las últimas semanas.

De este modo, el departamento que dirige Rosa Quintana señala que no se han producido corrimientos de tierras y cenizas que fueran a parar al mar. En las tareas para evitar estos efectos también colaboran las asistencias técnicas de las cofradías de pescadores. En concreto, los guardacostas vigilan especialmente las desembocaduras de los ríos Miñor y Verdugo. Asimismo, cuando se disponga de un mapa cartografiado de la superficie afectada por los fuegos, el Insituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, activará el sistema de información geográfica para priorizar actuaciones.