“Los profesionales de la traumatología del deporte estamos cada vez más preparados”

¿Se están sobrepasando los límites de lo que es "bueno para la salud” en el deporte de élite?

Silván: El alto nivel exige llevar al cuerpo siempre cerca del límite, y eso conlleva sus riesgos, pero personalmente creo que más bien es al contrario: el deporte de élite cada vez está más profesionalizado, con deportistas, entrenadores y personal médico cada vez mejor formados y más concienciados sobre cómo optimizar el equilibrio rendimiento-salud, mientras que el deporte amateur está quizá sobrepasando el límite de lo saludablemente razonable.

¿Quién decide si un deportista está capacitado para competir: el entrenador, el médico o el fisioterapeuta?

Dr. Baró: En trabajo multidisciplinar no se entienden determinaciones sin el consenso del equipo, y el deportista está implicado porque es el que realiza conoce los resultados de las diferentes pruebas.

Silván: Yo creo que ninguno de los tres. Quien más peso acaba teniendo en la decisión final es… el propio deportista, el gran olvidado en todas las teorías sobre el “return to play”. En el deporte de alto nivel es muy complicado (y arriesgado a veces) ir contra la voluntad de un deportista, y nuestro papel más difícil e importante a veces es hacerle entender los riesgos que existen tanto a corto como a largo plazo. Las decisiones más acertadas se consiguen cuando todos vamos a una (equipo médico, equipo técnico y deportista), y para eso es importante entender las circunstancias de cada deportista más allá de lo puramente sanitario (la presión de un patrocinador, de un presidente, de la prensa o del propio entrenador; la próxima competición o la entidad del próximo rival, la urgencia de ganar o de no perder el puesto, la cláusula de un contrato…). Hay que saber jugar con el riesgo pero sin quemarse.

¿Qué momento vive la Traumatología deportiva en España? ¿Y la fisioterapia deportiva?

Dr. Baró: La Traumatología del Deporte sigue una línea ascendente paralela a la evolución al alza del deporte de nuestro país. Actualmente se está realizando un esfuerzo formativo importante, preferentemente a cargo de sociedades científicas como SETRADE, asociaciones de médicos de equipos y universidades preferentemente privadas. Destacaría la falta de respuesta de los Servicios de Salud Autonómicos a la demanda sanitaria que genera el incremento de práctica deportiva y de actividad física.

Silván: La Fisioterapia en España sigue siendo una profesión muy joven, estamos quizá en la última etapa de nuestra adolescencia. Crecimos mucho y muy rápido y estamos empezando a estabilizarnos, pero como todo adolescente cometemos muchos errores y aún nos cuesta a veces encontrar nuestra propia identidad. El fisioterapeuta del deporte tiene un papel muy importante dentro de un equipo multidisciplinar y en este aspecto es de agradecer que SETRADE fuera una de las sociedades pioneras en fomentar este modelo.

En cuanto a tratamiento médico, ¿cuál es la tendencia ahora en el deporte de élite?

Dr. Baró: La Medicina Regenerativa puede llegar a alcanzar un papel muy importante en el tratamiento de la lesión deportiva, pero para ello debe cumplir dos requisitos: que cumplan la normativa sanitaria y que exista evidencia científica de su utilidad. De momento las células denominadas madre no cumplen estos requisitos y se encuentran en la mayoría de los casos en fase de investigación clínica.



¿Cómo se podrían evitar las sobrecargas musculares?

Silván: La prevención es quizá una de nuestras tareas más complicadas debido a la multitud de factores que influyen en las lesiones, pero en las lesiones por sobrecarga parece bien claro: evitando el exceso de carga. El sistema musculoesquelético debe estar preparado para tolerar las altas cargas que requiere el deporte de élite, y si queremos evitar las lesiones solo tenemos dos opciones: o entrenamos menos (lo cual difícilmente nos llevaría al alto nivel), o preparamos a nuestros huesos, músculos y articulaciones adecuadamente para la alta demanda. Y eso paradójicamente no se consigue entrenando menos sino entrenando más. Cargas de entrenamiento más altas producen adaptaciones óseas y musculares más seguras y duraderas y permiten al deportista tolerar las exigencias del alto nivel con menos riesgos, pero esto requiere de una gran base de trabajo de fuerza y coordinación, y de cargas de entrenamiento que van aumentando de manera progresiva y segura pautando adecuadamente periodos de descanso y recuperación. En nuestro grupo de trabajo estamos estudiando los indicadores tempranos de las lesiones por sobrecarga en corredores de fondo y nuestros resultados parecen indicar que los cambios repentinos en la percepción de fatiga y sobreentrenamiento están altamente asociados con este tipo de lesiones.

¿Ha habido avances en los tratamientos para lesiones de ligamento cruzado anterior?

Dr. Baró: Los mayores avances se refieren al ámbito de la valoración de la reincorporación del deportista a su actividad para minimizar el temido riesgo de recaídas. En técnicas quirúrgicas no se han producido grandes modificaciones, pero hay que esperar a escuchar a los grandes profesionales que nos acompañarán en Pontevedra.

¿Cuáles son los "parches" más frecuentes? ¿Los recomiendan?

Dr. Baró: Únicamente se pueden entender si no perjudican la salud del paciente, y éste está de acuerdo con el planteamiento terapéutico.

Silván: El problema es cuando tomamos el parche como solución y el propio deportista así lo cree, de tal manera que tenemos que ir de parche en parche y una vez metidos en esa dinámica es muy difícil salir.

¿Por qué los deportistas de élite parecen recuperarse antes?

Silván: Trabajamos con pacientes jóvenes, predispuestos y enormemente competitivos hasta para recuperarse. La actitud es fundamental, y por supuesto la formación de los profesionales de la traumatología del deporte que cada vez estamos más especializados.