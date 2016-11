Problemas técnicos y el transporte bloquean iniciar el Área Metropolitana

Un problema de corte jurídico pero también político con la interpretación de una norma y las diferencias sobre la puesta en marcha del transporte metropolitano -su implantación efectiva previa es condición obligada por ley- han condenado a aplazar "sine die" la constitución del organismo Área de Vigo, conformado por 14 ayuntamientos. Y por tanto, a la elección de su presidente, que sería Abel Caballero -el PP ha renunciado a presentar candidato- y los órganos para su inicio meses después de haber finalizado todo el proceso.

Pese a haber una ley aprobada por unanimidad y un convenio del transporte, también avalado por todos los alcaldes, la primera asamblea del Área Metropolitana sigue sin tener fecha concreta, después de que se hubiera barajado la celebración de la sesión el 23 de noviembre, y que se haya tenido que retrasar por problemas jurídicos en el nombramiento de dos representantes (uno de Moaña y otro de Gondomar).

Según Abel Caballero, que sería elegido presidente del Área cuando se pueda poner en marcha, las dificultades han surgido por las diferentes interpretaciones de la ley que han hecho los secretarios municipales de Gondomar y de Moaña, con respecto del resto de secretarios, incluido el vigués, que será el secretario del pleno del Área.

Y SUSPICACIAS

"Para que no haya suspicacias políticas, he de decir que el secretario de Vigo, y los otros 11 secretarios interpretan que esos dos representantes deben ser del PP, y no de PSOE (Gondomar) y BNG (Moaña)", aclaró Caballero.

Por ello, apostó por "esperar unos días" a que se remitan los informes jurídicos a esos dos ayuntamientos, para aclarar la cuestión, ya que, de lo contrario, el secretario del Área Metropolitana puede impedir el voto de esos dos asamblearios al entender que su nombramiento es inválido.

En todo caso, antes tendría que resolverse el asunto del transporte y el uso de la tarjeta azul metropolitana para el pago del Vitrasa en las mismas condiciones para todos los ciudadanos del Área.