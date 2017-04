“El problema de Medio Oriente nada tiene que ver con Israel, somos una pista secundaria”

Habló sobre la modernidad de Israel en el Círculo de Empresarios y más tarde para la Asociación de Amizade Galicia-Israel. Conoce de oídas la Judería de Ribadavia.En la charla salieron a relucir, entre otros asuntos, la inquietud en Israel por la política de Trump, especialmente en temas comerciales y proteccionismo, y el papel de la nación hebrea como adelantada en innovación tecnológica. Recordó que Israel tiene el tamaño de dos tercios de Galicia. Mucha seguridad durante su estancia.

¿Cómo decidió irse de Argentina a Israel?

Hacía tiempo que estaba incubando esa decisión, en 1970 me llevaron a un viaje a Israel y me quedé muy impresionado, y bueno, mi casa siempre fue mi sionista, de Israel, así que cuando decidí ir a estudiar a Israel mi familia me apoyó y así fue”.

¿Le queda algo de argentino?

El acento... es difícil desprenderse de toda esa educación, de los primeros años, en muchos aspectos soy un argentino cultural, me gusta el tango, me interesa lo que pasa en el país, tengo mucha familia, así que...

Hace 30 años de que se normalizaron las relaciones entre España e Israel. ¿Cómo están ahora, mejor o peor?

Ahora las relaciones están muy bien, sentimos que hay verdadero sentimiento de amistad, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, los amigos discuten. Más allá de eso hay gestos que definen la relación en forma verdadera. Primero, la visita del Rey a Israel para participar en las exequias del presidente Peres, que en paz descanse, un gesto muy apreciado. Y no sé cuánta gente sabe que en el fin del verano hubo una ola de incendios devastadores en Israel y pedimos ayuda a España con aviones a pesar de la distancia. Finalmente no pudieron ir por el mal tiempo, pero apreciamos la voluntad española y esa respuesta inmediata. Otro ejemplo es la presencia española en el Líbano, que sirve de.... tapón, sí de tapón entre nosotros y todo tipo de organizaciones yihadistas en Líbano y Siria. Por todas esas razones definimos la relación como muy buena.

¿Mejor o peor que digamos hace diez años?

No estaba aquí, no lo sé. La opinión pública creo que trata de ver Israel no sólo a través de los ojos del conflicto sino en otros aspectos que son más relevantes, como Israel un país interesante en innovación o investigación. Nos parece que la cobertura de esos temas es mayor que antes.

¿Cree que en España hay sentimiento positivo o envenenado por el conflicto eterno de Oriente Medio?

Hay sectores que están envenenados por el conflicto pero mi experiencia es que hay mucho interés por el verdadero Israel, el de la vida diaria. Hay muchos artistas israelíes que tienen público propio en España, como Noa. Al mismo tiempo, España es muy popular en Israel: fue este verano el destino favorito de los israelíes. Para España es una gota en el mar, pero 300.000 israelíes que visiten España para nosotros es mucho, es uno de cada 20 cada año visitan España. Vienen al fútbol, a pasear por los Pirineos, vienen a hacer negocios o visitar Barcelona, Madrid y nosotros querríamos que también Galicia en el futuro.

¿Qué perspectivas tiene de que se resuelva el conflicto?

Es un entorno muy conflictivo. Tenemos la idea de que muchos árabes no se reconcilian con la idea de que Israel es un estado legítimo que está en la zona para quedarse. Tienen sueños de que desaparezca algún día. Pero no perdemos la esperanza, sabemos que hay muchos árabes que quieren seguir los pasos del presidente Saddat o el rey Hussein y llegue la paz.

La veremos a corto plazo?

No se ven perspectivas muy halagüeñas, pero tras el corto plazo llega el mediano y el largo plazo.

Que haya llegado a Europa el yihadismo supone para Israel que se conozca su propio problema. Que el yihadismo haya llegado a Europa no beneficia a nadie pero yo creo que hoy en día hay una mayor comprensión del tipo de desafío con el que se encuentra Israel. Nos enfrentamos al yihadismo en distintas versiones desde hace tiempo. Creo que hay mayor comprensión de que el principal problema de Medio Oriente no tiene nada que ver con Israel. Lamentablemente había una percepción de que el conflicto era árabe-israelí. Mentira. La hecatombe de Siria ha producido cinco millones de refugiados, de los que 800.000 desbordaron a Europa, y es algo donde Israel no tiene nada que ver. Hay un problema básico del mundo árabe, del mundo musulmán, que van a tener que resolver los mismos árabes, presumiblemente con ayuda externa. Somos una pista muy secundaria en este circo de Oriente Medio...

¿Es fácil ser judío?

Nunca fui otra cosa así que no lo veo como un asunto de dificultad. Siempre me produjo una sensación de orgullo pertenecer a un pueblo pequeño pero con tanta historia,