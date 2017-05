“El problema es que se delega la formación en lo afectivo sexual en la maquinaria de internet”

Un grupo de profesionales crearon hace cinco años una asociación al detectar que los cambios sociales estaban afectando a las salud emocional de los niños, que quedaba desatendida y con una respuesta insuficiente a nivel social e institucional. Psicólogos, educadores y otros profesionales que trabajaban con adolescentes y con la infancia fundaron ASEIA. Hoy son 30 socios en toda Galicia. La sede está en Ourense, pero quieren abrir un local en Vigo. La ciudad acoge hoy en el teatro de Afundación su jornada anual centrada en esta ocasión en la importancia de lo afectivo-sexual en la infancia y la adolescencia.



¿Qué servicios prestan?

Desarrollamos distintos programas. Uno es “Adolescencia Positiva”, una pequeña escuela de padres que hace funciones itinerantes y que trabaja aspectos como la prevención de la violencia, la educación afectivo-sexual orientada a los padres, o la prevención de conductas adictivas. Estamos poniendo en marcha el programa “A mirada do outro” de prevención del acoso escolar, tenemos el programa “Alento” de inclusión social para adolescentes en situación de riesgo, el programa “Convive” que fomenta las relaciones de convivencia saludable en las familias y lo que hacemos mucho es formación, cursos monográficos orientados a padres y a profesionales.



¿Por qué es tan complicada la adolescencia?

Nosotros pensamos que la adolescencia ha cambiado. Antes era una etapa de tránsito entre la infancia y la vida adulta que se enmarcaba en los 12 años y los 18 o los 21 cuando el joven entraba en la vida social, en la vida laboral. Ahora se ha convertido en una etapa muy extensa que dura hasta no se sabe cuándo y que se caracteriza porque es la etapa referente. Hace unos años el adolescente quería ser adulto y ahora socialmente es el adulto el que quiere seguir siendo adolescente. Eso complica mucho las cosas a los adolescentes porque ellos necesitan de referentes claros, de una esperanza de poder llegar a la adultez, no ven un futuro claro y eso genera malestar.



¿Por qué no ven un futuro claro?

Porque vivimos en una sociedad líquida donde todo cambia mucho, no hay unos referentes claros. La crisis contribuyó porque los trabajos han dejado de ser estables, los modelos de familia han cambiado mucho y ser adulto no renta socialmente, lo que se pone en valor es lo que tiene que ver con el consumo, la diversión, el cortoplacismo.



¿Familias y colegios saben abodar la educación sexual?

El problema es que prácticamente hemos delegado la formación en lo afectivo sexual para niños y adolescentes en una maquinaria muy poderosa que es internet, con un acceso a una información sin filtro sin un cribado entre lo que es adecuado según las edades y lo que ofrece unos modelos realmente saludables. El acceso de niños y adolesdentes a la pornografía es masivo y eso genera una dispersión en su percepción de la sexualidad y una decepción muy grande porque no se corresponde con la vida real. En esa reproducción del modelo pornográfico volvemos a relaciones muy marcadas por el machismo y la violencia de género.



¿La educación afectiva sexual sigue ausente de las aulas?

Queda en manos de la buena voluntad de los profesores, pero no hay un programa educativo de enseñanza obligatoria a pesar de que es muy importante. También sigue estando ausente de la familia y cuando está se aborda desde el peligro, el riesgo de enfermedades, de embarazos no deseados. Pero la sexualidad es también hablar del placer, del respeto al otro, del encuentro con el otro y de disfrutar juntos. También es hablar de diversidad y de comprensión. Hay mucho matices que se trabajan en la educación afectivo sexual. Otro problema que tenemos es la erotización de la infancia, las modelos de ropa interior a veces no sabemos si tienen 25 o 10 años.



¿En algún momento se llegó a implantar en los colegios?

Esto va por comunidades autónomas y por leyes educativas y en España hemos tenido muchas. No está implantado con fuerza como tal, en los países nórdicos sí forma parte del currículum desde edades muy tempranas y trabajan esto.

¿La pornografía fomenta la violencia de género?

No sé si se puede correlacionar más acceso a pornografía más violencia de género, pero la mayoría de la pornografía ofrece un modelo de relación muy determinado, claramente machista, en el que la mujer es un objeto de uso para el hombre y en el que las relaciones son únicamente una cuestión coital y no hay nada más alrededor de eso. Es un modelo que llega de forma masiva a los móviles de los chicos, a su espacio de intimidad, con la fuerza de la imagen y sin elaborar un discurso crítico sobre ello. Frente a esto, otros modelos no llegan ni con tanta fuerza ni con tanta intensidad, es más difícil acceder a ellos. Esa es un poco la batalla.