El PPdeG confirma a Elena Muñoz de candidata para 2019

Elena Muñoz será la candidata del PP a las elecciones municipales de 2019, repitiendo como cabeza de cartel tras su primera experiencia en 2015. La dirección del PP de Galicia ha confirmado a este diario que la decisión es firme y que Muñoz será proclamada de forma oficial, aunque dentro de un calendario general en Galicia de cara a las municipales que culminará con un acto oficial en 2018, un año antes de las elecciones.

Las mismas fuentes señalaron que la situación de Elena Muñoz está “por completo clara y sin dudas”, tras haber ganado el congreso local del PP vigués frente a Javier Guerra, y haber descartado la exconselleira de Facenda cualquier otra opción que no fuera continuar en Vigo durante el mandato.

En estas condiciones, Muñoz acumulará las tres funciones: portavoz municipal, presidenta del PP de Vigo y candidata a la Alcaldía, con plenos poderes y respaldo de la organización gallega. Aunque la noticia supone una confirmación de un hecho que se consideraba probable, lo cierto es que había dudas abiertas, alimentadas por el anuncio de Alfonso Rueda, presidente provincial del PP y número 2 de la Xunta, de retrasar la nominación en las grandes ciudades hasta 2018.

RESULTADOS

Pero el asunto ha quedado aparentemente resuelto y dos de los candidatos en 2015 repetirán en el cartel de 2019, uno el actual alcalde, otro la jefa de la oposición y es probable que también el portavoz de Marea vuelva a ser cabeza de cartel.

En contra de Elena Muñoz jugaba su pésimo resultado en las municipales, si bien se redujo su culpa en consideración a que fue designada apenas unas semanas antes de las elecciones, con muy poco tiempo para darse a conocer.

Como Muñoz dijo de forma expresa que quería quedarse en el ayuntamiento con una segunda oportunidad, finalmente la dirección ha decidido dársela. En su equipo, algunos de los concejales ya conocen la decisión y otros la esperaban para zanjar rumores sobre un posible cambio de candidato a las municipales, que según señaló a este diario la dirección del PP gallego no se producirá.

"Vigo puede ya tener este año urbanismo"

Elena Muñoz avanzó ayer ante los medios que, si el gobierno municipal actúa “con diligencia y eficacia”, se puede desbloquear “buena parte del Plan General de 2008” antes de que finalice el año. Para ello, expone, basta con aprovechar las posibilidades y plazos reducidos que prevé la ley de medidas, actuando con la “máxima celeridad” para desbloquear así todo el suelo urbano consolidado del PGOM de 2008 más los ámbitos de Tomás Paredes y Esturáns.

Para ello, el Concello debe, “de forma inmediata”, aprobar el estudio autorizado por la Xunta y enviarla solicitud para la evaluación medioambiental estratégica. Una vez que la Xunta tenga dicha solicitud, “que puede estar perfectamente en los próximos 15 días”, tiene 3 meses para elaborar el informe medioambiental. “Así, en la primera semana de octubre podemos tener ese informe y el Concello podrá aprobar y exponer públicamente el proyecto durante 20 días. Por lo tanto, tendríamos desbloqueado buena parte del PGOM antes de que finalice el año", aclara.

En este contexto, la portavoz popular recordó que según los plazos previstos en la propia ordenación provisional, el borrador inicial del nuevo Plan estaría listo en diciembre de 2018. “No se admiten más dilaciones. Los vigueses no entenderían que no se aprovechara esta fórmula y no se trabajara al máximo en esta solución provisional”.

Advirtió de que Vigo suma ya 20 meses sin PGOM, “gravísimo, ya que “coarta el desarrollo económico y tiene en la incertidumbre a miles de familias y de empresas”. Durante este tiempo, "el gobierno local no ha aportado ni un papel ni un plazo, mientras que la Xunta ha aprobado dos normas para intentar paliar los efectos nocivos de la carencia de Plan”.