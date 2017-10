El PP lleva a la Policía el ataque a su sede en Vigo

nnn La sede del PP en la calle Príncipe amaneció cubierta de pintura y una pancarta de un grupo radical denominado Briga, una agresión que condeno la presidenta local, Elena Muñoz, y más tarde también Abel Caballero. “Nos vemos obligados a comparecer aquí, delante de nuestra sede, para denunciar un ataque de un grupo de extremistas radicales que no entienden la democracia”, dijo Muñoz en Príncipe, avanzando que emprenderán las “acciones legales oportunas” “Hemos solicitado ya un informe a la Policía Local para denunciar todos los actos y seguiremos dando los pasos oportunos”, señaló Muñoz. Destacó además que “los ciudadanos y los partidos democráticos celebrábamos -el 12 de octubre- la convivencia y nuestras normas de derecho; y frente a esto se sitúan algunos grupos que entienden que la democracia no va con ellos”. En este sentido, indicó que este tipo de agrupaciones sólo aspiran a “defender lo indefendible desde la radicalidad y el extremismo”. Y lo hacen, añade, con “actos vandálicos” a la sede de un partido que apuesta, por encima de todo, por “la convivencia democrática y los valores constitucionales”.

Por su parte, en una rueda de prensa, el secretario del PPdeG, Miguel Tellado, fue más duro. "Una vez más, vemos como el nacionalismo gallego copia todo lo peor del nacionalismo catalán, incluida la intimidación, incluida la Kale Borroka de todos aquellos que sólo quieren imponer sus ideas", dijo. Ante estos hechos, ha confiado en que se produzca "la condena expresa del resto de fuerzas políticas" y, "sobre todo", del BNG y En Marea, que deben decir si lo acontecido en Vigo "les parece razonable" o si "respaldan este tipo de acciones con su silencio". Ayer por la tarde no se había recibido ninguna condena,

En cambio Abel Caballero expresó su "rechazo total y absoluto" y recordó que "la democracia implica el respeto a las formaciones políticas". "Son acciones de grupos marginales y violentos, que deben ser abolidos a través de la acción de la Policía y de la Justicia", indicó.