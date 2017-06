La presidenta de los populares vigueses, Elena Muñoz, aseguró que “el PP está a favor del AVE directo”. Puntualizó que acudieron al concierto porque apoyan esta “conexión vital" para la ciudad y su economía, pero sin la voluntad de "ir contra nadie" ni de "utilizarlo políticamente" como a su juicio hace Caballero. Muñoz reprobó que el alcalde, en el repaso histórico que hizo ayer en su discurso, no se remontara a su etapa de ministro de Transportes ni a cuando comprometió su cargo a que el AVE llegara a la ciudad en 2012. Hizo hincapié en que los vigueses no quieren "promesas vacías" como las que lanza Caballero, sino "hechos" como los conseguidos por el AVE gallego desde que el PP gobierna, y en este sentido ha recalcado que "nunca" como ahora ha habido "tanta certeza" de que Vigo tendrá una conexión directa con la Meseta. Sobre el retraso de la tramitación de la variante de Cerdedo dijo que "quien obligó" a iniciarla fue el PSOE antes de dejar el Gobierno, y que la dilación en los plazos se debe a que en 2012 había una situación de "quiebra".

Sobre las aspiraciones de Caballero de que Fomento y Xunta levantarán el "veto" al AVE de Vigo, dijo que nunca ha habido un alcalde "con tan poco peso político", al que "ya no quieren en su partido", al punto de que, ha dicho, "le intentan mover la silla en la FEMP". Por ello, Elena Muñoz consideró que esas declaraciones de Caballero se deben a que "algo tiene que decir para darse importancia".