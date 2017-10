Porto Cabral ya es la iniciativa legislativa gallega de más éxito

La iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la Comunidad de Montes de Cabral para que la Xunta declare de interés supramunicipal el desarrollo de un parque de ocio y comercial en Liñeiriños, como pretende la empresa Intu con su proyecto Porto Cabral, se ha convertido ya en la más exitosa de la historia gallega al haber superado las 40.000 firmas. Hasta ahora, la campaña por una ILP que había logrado más apoyos era la de Lugo a favor de la instalación de equipos sanitarios de radiología en su hospital, pero la ILP de Cabral superará con crecer sus cifras. De momento ya hay 41.000 recogidas y los promotores disponen de una prórroga de otro mes concedida por e el Parlamento de Galicia para seguir logrando respaldo entre los ciudadanos.

”Esperamos alcanzar las 50.000 como mínimo para que no haya dudas del apoyo conseguido”, señalaron a este diario. De la cifra total alrededor de un 10 por ciento acabarán anuladas por el INE probablemente -eso ha sucedido en otras ILP- por repeticiones, firmas no autentificadas y otras circunstancias. A continuación, se llevará al Parlamento para que se tramite como ley si alguno de los grupos la asume. De momento, no hay ninguna seguridad. La declaración de proyecto sectorial de interés supramunicipal permitiría desarrollar el complejo sin tener que esperar a realizar otro Plan General. El de 2008, anulado, ya contemplaba una actuación así. Hace unos días, el consejero de Intu Eurofund, presentó en Vigo los resultados de una encuesta desarrollada por la empresa GFK que revela que el 84% de la población cree que el centro sería beneficioso para la economía y el empleo local, y el 78 que "mejoraría la oferta de ocio y comercial, actualmente deficitaria". Arenere cree que Porto Cabral, que crearía unos 3.000 puestos de trabajo tras una inversión privada de 600 millones, cumple para ser una iniciativa de interés público, requisito para su tramitación por la vía supramunicipal.