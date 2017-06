Dos portacontenedores rumbo a Vigo se desvían por la huelga

El puerto vigués se quedó paralizado por completo en la primera de las dos jornadas continuas de paro de la estiba, que hoy sigue. Dos navieras suspendieron escalas previstas, que iban a descargar contenedores: WEC no llegó y Hapag Lloyd -oceánica- se llevó la carga a otro puerto. En Bouzas, tampoco hubo atraques. Ni se esperan para hoy. A cambio, habrá un acumulo de barcos en la jornada del viernes, para la que se espera la llegada de nueve buques, entre ro-ro y portacontenedores, de nuevo en actividad máxima para recuperar parte de los tráficos. "Eso puede ocasionar problemas, porque no tenemos capacidad para atenderlos a todos, lo que puede causar retrasos y trastornos en la economía vinculada al Puerto, como los transportistas", explicó el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, que dio cuenta de la jornada de ayer.

Aunque no hubo incidentes, esta vez la tensión estuvo más cerca de estallar una vez que el Puerto impidió a los trabajadores en huelga que entraran en los muelles, ya que no iban a realizar actividad alguna. Tras hablar con López Veiga y garantizar formalmente que no habría problemas, se les permitió entrar tanto en Guixar como en Bouzas sin incidentes. Posteriormente, se concentraron frente a las oficinas centrales del Puerto y las de la Sociedad de Estiba (Sagep).

EL DESACUERDO

En su balance, el presidente del Puerto lamentó que no haya acuerdo entre patronal y sindicatos para poner fin a los paros, y atribuyó esa falta de acuerdo a varios factores.

Enrique López Veiga advirtió que "hay ciertas reclamaciones que pueden pretender desvirtuar lo que se aprobó en el decreto" por la vía de la negociación colectiva, y concluyó que esas pretensiones "pueden dar problemas a nivel comunitario" al modificar por otra vía las condiciones de la libertad de estiba señaladas en el Real Decreto aprobado por el Gobierno a instancias de la UE.

También criticó que se intente "cerrar el acceso" a este colectivo introduciendo determinadas condiciones como la exigencia de mil horas de trabajo para conseguir una certificación profesional.