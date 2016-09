Porriño exige soterrar las vías "y evitar tragedias"

En Porriño lo tienen claro: "Este accidente tiene que servir para que se avance con el proyecto de soterrar las vías", aseguraba su alcaldesa, Eva García de la Torre. Para avanzar con esta reivindicación, hoy mismo se reunirá con los portavoces de los diferentes grupos municipales para "hacer un frente común y reivindicar que se haga aquí lo mismo que ya se hizo en Ponferrada". La regidora recordó que en los últimos años han muerto en el municipio cinco personas al ser arrollados por los trenes. Una situación a la que ahora se suma el trágico accidente que "si hubiera tenido lugar en sentido contrario, podría haber sido una verdadera tragedia porque ahí se habría metido en el centro de la localidad".

Para la regidora este accidente debe servir para entender "que no se pueden dejar las cosas como están. Los trenes pasan por medio de la localidad a 120 kilómetros y esto genera inquietud en los vecinos, máxime ahora, después de lo que pasó". Además de conseguir el apoyo de los restantes grupos políticos, la alcaldesa quiere que se implique la población de O Porriño. Para ello espera convocar una concentración "para que con la unión de todos, consigamos que se nos escuche y que Fomento ponga en marcha el proyecto de soterrar las vías". Además, la regidora no dudará en pedir ayuda a los municipios del área metropolitana "para que nos apoyen y ayuden a conseguir algo que es beneficioso para todos y que evitará que se produzcan más tragedias como esta".

Barreras que no bajan y trenes a mucha velocidad

Los problemas derivados de la presencia de la vía férrea atravesando la población son antiguos en O Porriño. Uno de ellos era los fallos técnicos de las barreras. En este sentido, Eva García mantuvo ya en septiembre del año pasado una reunión con los responsables de Adif para exponerles la situación. En ella, el director general reconoció que "tenía conocimiento de los fallos de las barreras. Y como no habían dado con el quid de repararlo definitivamente cambiaron todo el sistema para que no volviese a haber el fallo de las barreras". La regidora ha solicitado en todo momento calma y prudencia a la hora de hablar de las causas del trágico accidente que conmocionó al municipio. En este sentido dijo que si la máquina de la composición se encontrara en perfecto estado, como defendieron tanto el ministro de Fomento como el presiente de Comboios de Portugal, "no hubiera ocurrido nada. Algo se hizo mal, algo estaba ocurriendo mal para que se produjera este hecho tan lamentable", zanjó. Además añadió en este sentido que "hay que solicitar que se esclarezcan cuáles han sido las circunstancias que han desencadenado este siniestro. Será la manera de poner los medios para que no vuelva a repetirse, es imprescindible hacer un buen diagnóstico para poner el tratamiento adecuado", manifestó, añadiendo que de este accidente se deben "extraer las lecciones necesarias para que no se repita".