Pontón: “Queremos un tempo novo para a cultura”

A candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón, asegurou en Redondela que o BNG quere abrir un tempo novo para a cultura deixando atrás a “invernía” cultural destes últimos anos. Así o manifestou nun encontro con representantes do mundo da cultura, no que estiveron membros de entidades culturais como Tanxarina, Alén Nós, Xente Titiriteira, Arte Lixo, Radio Polorri ou Obradoiro Fernando Monroy de Estudos Locais, entre outros.

“Somos un país con lingua e cultura propia e imos estimular e apoiar a cultura porque é unha ferramenta esencial para a cohesión social e o fortalecemento da nosa identidade nacional”, dixo. Neste sentido, destacou que o BNG recuperará a Consellería de Cultura para darlle o apoio que necesitan os sectores culturais e poñer en marcha medidas de apoio no campo das artes escénicas. “A partir do 25 vai haber máis que un cambio de cara ou de persoas, vai haber un cambio de políticas co BNG á fronte”, subliñou.

Pola súa banda o cabeza de lista do BNG pola provincia de Pontevedra, Luís Bará, dixo que o BNG aposta por “unha cultura viva e participativa na que a xente sexa protagonista e non só espectadora”, asegurou. n