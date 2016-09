"Pongo la mano por que se van a cumplir todas las promesas del pp para vigo"

El vigués Ignacio López-Chaves no sale ni un milímetro de la partitura en sus respuestas sobre la campaña. Expresidente del Puerto, exdelegado de la Xunta en Vigo (tuvo que dimitir para ser diputado) y concejal de Cultura con Corina Porro y exparlamentario, probablemente volverá a la Delegación Territorial de la Administración gallega si Feijóo renueva en el cargo. Ayer estuvo de "peregrino" recorriendo un tramo del Camino Portugués por la costa, que pasa por Vigo y ya es oficial.

¿Se cree las encuestas? Todas le dan mayoría absoluta al PP.

Las encuestas son tendencias del momento, lo que resuelve es el voto. Por tanto, lo que notamos es que es posible la mayoría absoluta pero también podemos quedarnos a las puertas, y como decía ayer en el discurso Feijóo es malo el pesimismo y peor el optimismo excesivo. El producto que tenemos es bueno: el mejor candidato y experiencia y estabilidad, pero las encuesta son sólo tendencias.

¿Se siente cómodo yendo en la lista como número 11. Las encuestas dicen que sale.

Ya fui en las listas en otras elecciones, en 2005 y en 2009 y por tanto me siento cómodo por seguir en una candidatura donde está de número 1 Alberto Núñez Feijoo. Es muy completa, tenemos experiencia en gestión y un partido estable frente a lo que hay enfrente. Creo que damos seguridad a los gallegos de continuar con el crecimiento.

¿La suya es una candidatura de ida y vuelta? ¿Volverá a la Delegación de la Xunta?

Ahora voy de candidato y ese es el único objetivo: tener mayoría para gobernar. Nadie se plantea más. Ya fui diputado en el Parlamento de Galicia durante el bipartito en la Xunta y vi el problema para Galicia de tener un gobierno dividido, que se enfrentaba entre ellos en plena crisis. Hay que dar estabilidad y garantías. Así que quiero ser diputado y no que haya un multipartito en la Xunta.

Ha estado en dos cargos muy relevantes y visibles en Vigo, la Delegación de la Xunta y a Autoridad Portuaria, ¿Con cuál se queda?

Son dos puestos claves en Vigo, es cierto. Soy un vigués muy orgullos de ser vigués y por eso estoy muy satisfecho por haber sido presidente del Puerto, y de haber contribuido a poner en marcha la autopista del mar o a terminar Areal. Y desde la Xunta, estar en el momento en que más invirtió el Gobierno gallego en la ciudad en toda su historia, con actuaciones que parecían imposibles como el transporte metropolitano o el consorcio o el Camino Portugués por la costa, en el que estaba muy implicado. Como delegado de la Xunta aposté por mi ciudad.

¿Pone la mano en el fuego por que el PP, si gana por mayoría, va a cumplir todas sus propuestas y compromisos para Vigo? Son 14, entre ellas la autopista urbana desde Teis.

Creo que se van a cumplir todas. Los compromiso pasados como el transporte metropolitano, el hospital y la depuradora, se han ido cumpliendo, y eran inversiones de centenares de millones de euros. Se van a cumplir todas. Estoy seguro, pondría la mano en el fuego, diría que sí. Si se retrasan no es por falta de voluntad sino por obstáculos, como ocurrió con el Área Metropolitana o el transporte, o el hospital. No ha habido otra Administración que haya hecho tanto por Vigo. En estos años ha habido una apuesta por Vigo impresionante por Alberto Núñez Feijóo y se puede comprobar en las cifras y las inversiones. n