Los policías que actuaron en Chapela: 'Valió la pena el riesgo'

“Valió la pena el riesgo”, aseguraron ayer los dos policías que en la madrugada del pasado sábado detuvieron al autor del tiro que mató a Dani Beltrán en la playa de Arealonga. El arresto se produjo pocos minutos después del fatídico suceso en la avenida de Galicia, ya en Teis, donde el sospechoso intentaba coger un taxi para huir del lugar. Durante la persecución y posterior forcejeo, José Luis Luna intentó meter la mano derecha en la riñonera en la que llevaba el arma con la intención de sacarla y disparar. La sangre fría de los dos policías y la rapidez en la intervención evitaron lo peor.

Esta actuación fue reconocida ayer en un sencillo acto en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional, donde la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana Ortiz, estuvo acompañada por el comisario jefe Manuel Teijeiro que reiteró su felicitación a los agentes y reveló que el arma que portaba el detenido, un revólver Magnum 357, "estaba en perfectas condiciones, con su numeración y lista para ser disparada". Teixeiro aseguró que la Policía está ahora revisando sus bases de datos para averiguar el origen del revólver y si fue empleado en otros delitos.

Los dos policías que intervinieron en la madrugada del día 24 recordaron que "nos habían dado la descripción del sospechoso, cuando lo localizamos le apuntamos con nuestras armas y le pedimos que nos enseñara las manos, pero no nos hacía caso". Jorge Sánchez, uno de los dos policías manifestó que "cuando vimos que metía una mano en la bandolera, no lo pensamos, nos abalanzamos y conseguimos reducirlo", reconociendo también que llegó a temer por su vida, aunque en aquel momento .

"Lo que haces es cumplir con tu deber. En ese momento solo piensas en resolver la situación. Él tenía la intención de sacar el arma, fue un forcejeo complicado", añadió José María, el inspector que acompañó a Sánchez en la detención.

Cuando estos dos policías detuvieron a el "Luna" aún no conocían su amplio historial delictivo. El presunto asesino, tras ser esposado, amenazó a los agentes y les insultó llamándolos "falangistas y carceleros"; incluso llegó a reconocer que había matado a un joven en la playa y que aunque había disparado contra otro, no le había alcanzado. El detenido llegó a pedir un cigarro a uno de los policías, que se lo negó. Entonces no dudó en decirle que "Maté a uno, pero al otro no, me corresponde al menos un cuarto de cigarro".

Los dos policías creen que "si hubiera sacado la pistola, no estaríamos hoy aquí", recordando además que el detenido presentó en todo momento una gran "agresividad" y no paró de llamarles "cosas" durante todo el tiempo. Los agentes no quisieron hacer uso de sus armas reglamentarias "por motivos de seguridad. Había más personas cerca y podría haber sido muy peligroso por lo que optamos por reducirle pese a ser más peligroso".