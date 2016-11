La policía localiza la mayor plantación de marihuana en Vigo

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han detenido a dos personas e investigan a una tercera (pendiente de ser arrestada), por su vinculación con una plantación de marihuana localizada en una nave industrial de la ciudad olívica.



Según han informado fuentes policiales, la operación se inició a mediados de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un grupo de personas que se estaría dedicando al cultivo de marihuana en un nave de dos pisos en la calle Emilia Pardo Bazán de Vigo, en una zona industrial donde hay almacenes de fruta.



Tras varios días de seguimientos y vigilancia se localizó la plantación, y se comprobó que la nave estaba dotada de un sofisticado sistema de riego y control de temperatura, humedad e iluminación. Asimismo, se constató que las plantas estaban listas para su recolección, y que había un número considerable de macetas preparadas con semillas para nuevos cultivos de marihuana.



La nave estaba organizada en estancias diferentes, donde se realizaban los distintos procesos de cultivo, secado, recogida, etc. para lograr un rendimiento óptimo de la plantación. Así, contaba con aire acondicionado, humidificadores, lámparas de calor, ventilación y un complejo sistema eléctrico que, posiblemente, se alimentaba de forma fraudulenta de la red, puesto que no tiene contadores de luz.



175 KILOS DE PLANTAS Y 10 DE COGOLLOS



En el interior de la instalación, la Policía contabilizó mil plantas de marihuana, que pesaban en torno a 175 kilos, más otros 10 kilos de cogollos de marihuana secos.



Una vez identificados los responsables de la plantación, se detuvo a uno de ellos este domingo, mientras que un segundo miembro de la organización fue arrestado este lunes. La Policía ha identificado a un tercer implicado, que se encuentra huido, por lo que la operación no está cerrada.



Los detenidos, investigados por un supuesto delito contra la salud pública, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo.