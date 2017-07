La corporación municipal se enfrentó ayer, al regreso del puente por el festivo del Día de Galicia, con un pleno largo que se prolongó cerca de cuatro horas. Las seis mociones presentadas (tres del PSOE, una de Marea y dos del PP) contaron con el visto bueno del gobierno local, aunque tan solo se lograron tres aprobaciones por unanimidad: La solicitud a la Xunta a que firme el convenio para costear la redacción del PGOM; la petición al Gobierno estatal de herramientas para devolver lo cobrado por las plusvalías y el respeto a la toponimia tradicional.

El primer tema que logró el acuerdo de las tres agrupaciones fue en el ámbito del Urbanismo. Así, la concelleira María José Caride hizo una propuesta para instar al Gobierno gallego a que firme el convenio por el que financiará la redacción del PGOM en un 50%. “Llevamos esperando desde principios de mayo y no sabemos qué le hace Vigo a la Xunta para que no quiera que tenga Plan General”, aseguró a modo de presentación.

Marea, pese a votar a favor, recalcó la corresponsabilidad de las administraciones locales en la anulación del Plan, algo que descartó Caride en la contrarréplica.

En el caso de la intervención de la portavoz del Partido Popular, Elena Múñoz, las alusiones personales fueron más duras al criticar a la edil de Urbanismo de no haber licitado aún la asistencia técnica para la redacción del PGOM. Explicó esta situación, diciendo de Caride que, “no expió todos sus pecados”. Finalmente, le echó en cara no haber firmado el convenio porque no quiso, pues, dijo “la Xunta está disponible desde abril”. La socialista le contestó entonces que “solo tienen que firmar el convenio que les enviamos”.

El segundo punto donde se alcanzó unanimidad, dentro del contexto de las plusvalías, tampoco estuvo exento de debate. Por la vía de urgencia, el concejal de Faceda, Jaime Aneiros, instó a los miembros de la corporación a exigir al Gobierno estatal herramientas para devolver a los vigueses el dinero del impuesto declarado inconstitucional. “Este Concello ya hizo lo que tenía que hacer”, afirmó.

Por parte de Marea, su portavoz Rubén Pérez dijo coincidir con la FEMP al considerar ésta “una carga sobre los concellos” que no le corresponde. También dijo preocuparle la solución dada por Montoro “que se vería en la reforma del régimen local”, ya apuntó, sigue atascada.

En esta ocasión fue Muñoz la que tomó la palabra para acusar a Aneiros de tener como único objetivo “contraprogramar una moción del PP”. Así, aseguró que 20 vigueses al día pierden el derecho a reclamar la devolución “eso es lo primero que le debería preocupar”, puntualizó.

Una vez aprobada la moción, el alcalde aseguró que ese mismo día (por ayer) se enviaría el acuerdo plenario al Ministerio de Hacienda, a todos los ayuntamientos de la FEMP y a todos sus concejales. El tema se retomó en la última moción del orden del día en el que el PP reclamaba que se suspendiera el cobro de las plusvalía en los casos donde la venta no suponga ganancias. Esta segunda parte se aprobó con 18 votos a favor y tres abstenciones de Marea.

El último acuerdo por unanimidad se tomó en una moción defendida por Xose Lois Jácome, de Marea. Solicitó el cumplimiento plenario del 25 de octubre de 2004 sobre toponimia, donde se recogía dar prioridad a los nombres tradicionales. Fue esta la única ocasión en que la intervención se desarrolló sin ningún tipo de enfrentamiento entre los concejales de los distintos grupos. Teresa Egerique habló en nombre del PP y recalcó el ámbito didáctico de los nombres de lugares. Asimismo, el socialista Carlos López Font, recordó el acuerdo que sobre priorizar las mujeres a la hora de dar nombre al callejero.

Sin embargo, la armonía se rompió en el siguiente punto, la futura plaza de Miguel Ángel Blanco, donde Marea quiso aplicar lo acordado en esta moción.