Las playas viguesas registran la pérdida de un niño al día

El equipo de Socorrismo y Salvamento cumplió los primeros quince días de servicio en las playas viguesas. En este tiempo se registraron 476 actuaciones, de las que la mayoría, 139 fueron asistencias sanitarias, seguidas por la cura de heridas leves, con 120 casos o el tratamiento ante picaduras, 72, en su mayoría de insectos. El malestar ocasionado por un golpe de calor se produjo hasta en 20 ocasiones.

Sin embargo, desde el Concello destacan el número de niños extraviados, 13, una cantidad que casi se corresponde a uno por día desde que la puesta en marcha del servicio de vigilancia. Todos los menores fueron localizados sin problema, incluso en alguna ocasión, antes de que los padres se dieran cuenta de su falta. Pese a todo, para el alcalde es un porcentaje preocupante y ayer hizo un llamamiento a los responsables de los pequeños para que no los pierdan de vista: “Es importante estar atentos y pendientes, porque una vez que desaparecen los padres suelen entrar en estado de shock y no son capaces de dar datos concretos”, señaló.

La proporción de niños perdidos tiende a aumentar con el avance del verano. Así en temporadas anteriores se notificaron alrededor de 150 extravíos en los dos meses. Para facilitar la búsqueda, desde el Concello ponen a disposición de los tutores pulseras identificadoras, en las que apuntar el nombre y el teléfono. Este año aún no están disponibles en las playas, pero desde el gobierno local aseguran que se repartirán en breve por distintos arenales.

El dispositivo de salvamento y socorrismo en Vigo moviliza a más de cien profesionales. A los 65 vigilantes, sanitarios y auxiliares repartidos en diez playas (A Punta, en Teis; Samil, O Tombo do Gato (La Fuente); Argazada, primera parte de Samil; O Vao, Fontaíña en Coruxo; Canido, así como Rodas y Figueiras, estas dos últimas en Cíes), se suman a los 16 agentes de la Unidad de Costa y Playa de la Policía Local (hasta seis podrán hacer noche los fines de semana en Cíes), los 20 operarios de limpieza y a los vigilantes situados en las cuatro piscinas de Samil. Los centros de atención cuentan con doce desfibriladores, además dos sillas anfibios ya están en Samil y otras dos llegarán a O Vao.