La plantilla opta al Aero Club

El Aero Club ha abierto el periodo de consultas de un expediente de regulación de empleo (ERE) para llevar a cabo el despido colectivo de sus 14 trabajadores fijos y nueve autónomos por cesión de actividad, un marco en el que los empleados sopesan constituirse como cooperativa para ejercer ellos mismos la explotación del campo. Mientras el tiempo pasa y el 1 de abril el club tendrá que entregar las llaves a la Comunidad de Montes de Cabral, que a su vez tiene un acuerdo con la empresa Fechi SL, que asumiría las instalaciones para convertirlas en un parque de ocio y deportivo abierto al público, incluyendo el campo de golf. Fechi SL ha rechazado mantener algún tipo de acuerdo con la directiva del Aero Club en tanto no abandonen las instalaciones. El Aero Club descartó pagar un canon anual de 150.000 euros, como reclaman los comuneros (hasta ahora eran 50.000), en tanto que Fechi SL, una empresa constructora de Porriño cuyo representante visible es Antonio Soto, conocido por sus programas en Localia y Radio Vigo, sí estaría dispuesta a asumir el alquiler.

Por su parte, en un comunicado, los trabajadores y UGT han asegurado que no se van "a quedar de brazos cruzados" y que no descartan "nada". Así, entre las opciones que barajan se incluye la posibilidad de que formen una cooperativa que les permita mantener la actividad y los puestos de trabajo.

El delegado de personal David Blanco, ha indicado a Europa Press que esta opción pasa porque los empleados del Aero Club cojan el campo y lo exploten directamente, por lo que estudian si esta opción es viable y "económicamente rentable". De ser así, ha avanzado que intentarían negociar con la comunidad de montes y hacer su propia propuesta. En todo caso, los empleados han trasladado que valoran "todas las situaciones jurídicas, sindicales y económicas", las cuales consideran que se han visto "mermadas en los últimos meses por la incertidumbre de los socios ante la inestabilidad en la negociación con la Comunidad de Montes de Cabral", que pretende aumentar el arrendamiento de los terrenos "en más del 150%".

Así las cosas, sostienen que esta situación aboca a "un desahucio laboral". La dirección convoca para el lunes de la próxima semana la primera reunión con los trabajadores para tratar de acordar las condiciones del despido.

Finalmente, UGT mantiene que hay "chantaje" y se está "utilizando el impacto social y el nombre del Real Aero Club, con sus trabajadores incluidos, para conseguir que las administraciones se vean presionadas.