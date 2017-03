El plan Bolonia ha llevado a 150 peritos en activo a examen

nnn La adaptación al plan Bolonia ha llevado en Vigo a que al menos desde 2015 unos 150 ingenieros técnicos titulados y en activo regresaran a las aulas para examinarse y conseguir la acreditación profesional necesaria tras la reforma universitaria. El caso concreto de los peritos se dio ayer a conocer tras la celebración del primer juicio Contencioso en la ciudad derivado del mencionado plan.

Una estudiante de Ingeniería Industrial demandó a la Universidad de Vigo a la que solicita se le sea convalidada una asignatura del nuevo plan con la que le faltaba del anterior para finalizar la carrera.

Durante la vista, celebrada ayer, el abogado de la Universidad calificó de “atípica” la demanda que fue rechazada por una resolución rectoral “al tratarse de una convalidación a la inversa, es decir que la aprobación de la nueva valide la asignatura pendiente” y añadió que lo hace “incluso sin haber aprobado a día de hoy dicha asignatura”.

El letrado explicó que la Universidad abrió varias vías de solución para adaptarse al plan Bolonia, entre ellas la validación curricular limitada en materias. “La demandante hace una solicitud para acogerse al sistema especial y lo hace fuera de plazo y aunque se le da opción aún así decide matricularse del nuevo con lo que ya no puede acogerse a la otra posibilidad”.

Por su parte, la demandante aseguró que “se me ocultó información, sólo me falta una asignatura y me obligaron a matricularme para examinarme. No es lo mismo una que 17. Llevo desde 2015 esperando”. La Universidad insiste en que es una normativa estatal.n