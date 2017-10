Pilladas tras una tarde de compras 'gratis' en Vigo

nnn Tres jóvenes de edades entre los 20 y 28 años y vecinas de Carballo decidieron el lunes trasladarse a Vigo para ir de tiendas. Acudieron a un centro comercial de la ciudad y se llevaron decenas de prendas por un valor de unos 882 euros, pero no pagaron en ninguno de los establecimientos.

La Policía Local sorprendió a las jóvenes cuando ya había anochecido dentro de un vehículo en la calle Urzaiz. El coche no tenía las luces encendidas y eso llamó la atención de los agentes. Dentro, informaron fuentes policiales, se encontraban las tres chicas algo nerviosas.

Enseguida la Policía Local descubrió que la conductora llevaba el carné de otra persona (la foto no se correspondía con ella) y que una de las acompañantes tenía una orden de búsqueda y captura por un juzgado de A Coruña.

Cuando los agentes pidieron a las jóvenes que abrieran el maletero, descubrieron prendas de ropa como para llenar un fondo de armario, cuya procedencia no pudieron justificar ya que carecían de tickets. Ante tales evidencias, las mujeres no tuvieron más remedio que reconocer que las prendas las habían robado de hasta tres tiendas de moda del centro comercial, por lo que fueron detenidas y su vehículo trasladado al depósito municipal.

Varios testigos que pasaban por la calle Urzaiz, donde fueron interceptadas, explicaban que vieron cómo el maletero del coche estaba repleto de bolsas de ropa. Las prendas fueron intervenidas por la Policía Local y las jóvenes tendrán que dar cuenta al juzgado.n