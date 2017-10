Ocho piezas viguesas acompañan al Vindel

El pergamino Vindel, con las siete cantigas compuestas por Martin Codax en el siglo XIII, es la joya de la exposición “Un tesouro en sete cantigas”. La muestra, que permanecerá en el Museo do Mar hasta marzo, está compuesta por 54 piezas procedentes de toda Galicia y parte de Portugal que contextualizan el documento medieval, un préstamo histórico a la Universidade de Vigo de su actual propietario, la Morgan Library de Nueva York. La importancia del Vindel eclipsa el valor de las piezas que lo arropan. Así, Vigo está representado en esta selección por ocho obras en el ámbito escultórico, el pictórico y el documental.

Como pieza original y coetánea al propio pergamino, se incluye un canecillo con cabeza de buey de San Paio de Sárdoma, realizado en un taller local en el siglo XIII. Se conserva en el museo diocesano de Tui. También en granito está tallado un tosco sarcófago, elaborado en la Alta Edad Media, entre el siglo VIII y el X, pero reutilizado en época de Martin Codax. Obra de un artesano vigués con la tapa en estola, fue encontrado en las proximidades de Santa María, en el Casco Vello. Se conserva en el Museo de Castrelos. Ambas piezas se ubicaron en el espacio dedicado al espacio sagrado: “Eno sagrado”.

En la quinta sala, “E bañar nos emos nas ondas”, donde aborda el mundo musical en la Edad Media incluye una réplica del organistrum que aparece representado en el Pórtico da Gloria. Es una reproducción a tamaño real de la colección de luthería de Artes e Oficios.

Junto al santo santorum de la exposición, el espacio final destinado al Pergamino Vindel, se encuentran dos nuevas aportaciones viguesas, en esta ocasión contemporáneas. Un dibujo a lápiz de Héitor Picallo de 2017 que reproduce el “Cristo Salvador”, la única escultura que se conserva del antiguo templo de Santiago de Vigo y que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. Estaba situado en una de las jambas de la iglesia del siglo XII y se relaciona con la escuela del Mestre Mateo. Enfrentado al documento de las cantigas luce un óleo sobre tabla de Urbano Lugrís, “Paisaxe coas illas Cíes”, de 1965. Obras de los vigueses Dario Basso y Teresa Irisarri, realizadas en 2016, con el mar y la Edad Media como fuentes de inspiración completan las aportaciones pictóricas. El octavo acompañante es un facsímil limitado de las cantigas de Santa María de Afonso X.

Armando Martínez

Escultor y propietario del facsímil

“Es una réplica exacta con las ilustraciones en oro, pesa 8 kilos”

Armando Martínez (A Hermida, 1955) es un escultor vigués, cuya obra más destacada en la ciudad es el conjunto de Rosalía de Castro en la principal rotonda de la calle a la que da nombre. Centra su producción en Portugal, aunque no descarta trabajar en Vigo. Cedió una pieza muy especial, un facsímil del Códice de Florencia de las cantigas de Santa María de Afonso X.



¿Cómo se hizo con él?

En 1992 se hizo una tirada limitada de 900 ejemplares. Estaba exponiendo en Madrid y me lo ofrecieron. A mí siempre me gustó la historia y me animé. En su momento me costó 500.000 pesetas, aunque ya se sabe que el valor de algo siempre depende de quien vende y de quien compra.



¿Forma parte de una colección?

No. Es una pieza única. Tengo una colección, pero de otra naturaleza, dispongo de miles de fósiles.



¿Qué destaca de este códice?

Es una réplica exacta con las iluminaciones en oro. Pesa ocho kilos y es muy delicadon