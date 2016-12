Piden 20 años para el vecino de Arcade que mató a su ex

nnnUn jurado popular juzgará la semana próxima a José Antonio Lusquiños, de 35 años, por el asesinato de su ex pareja, Concepción Reguera, de 38 cometido en octubre del año pasado en Pontesampaio. El fiscal solicita 20 años de prisión por un presunto delito de asesinato con alevosía y el agravante de parentesco.

Según el escrito fiscal, el acusado había mantenido con la víctima una relación sentimental de unos nueve meses a la que ella puso fin en agosto de 2015, ruptura que él no aceptó de buen grado.

Sobre las 3,30 horas del día 24 de octubre, José Antonio, tal y como relata la acusación pública, esperó a su expareja en las inmediaciones del domicilio familiar de ésta, en Pontesampaio, y cuando ella llegó conduciendo el vehículo le dijo que quería hablar con ella y subió al coche.

En el interior del automóvil, comenzó una discusión entre ellos y durante la misma, de forma inesperada, con el ánimo de acabar con su vida, atacó a la mujer con un arma blanca que llevaba consigo, con un filo de al menos 2,3 centímetros, hiriéndola. Cuando ella logró salir del coche el acusado le volvió a clavar el arma varias veces, sostiene Fiscalía.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió veinte puñaladas en cara, cuello, tórax, brazo y mano derecho, tres de ellas tan graves que le ocasionaron la muerte casi de forma inmediata, una en la yugular.

El acusado, al escuchar los gritos de un vecino de la zona, se apoderó de un vehículo, que tenía las llaves puestas, y con el ánimo de usarlo temporalmente, huyó del lugar a bordo del mismo circulando por distintas vías hasta dejarlo abandonado en un camino en medio del monte.

El vehículo fue recuperado sobre las 11,00 horas del mismo día de los hechos, y como consecuencia de la conducción, sufrió numerosos desperfectos en chapa, carrocería y parte mecánica.

Además de los 20 años de prisión, el fiscal pide para el acusado la prohibición de residir y acudir a Pontesampaio durante 25 años así como la medida de libertad vigilada durante ocho años.

Asimismo, está acusado de un delito de hurto con una multa de un mes a 6 euros diarios.

En cuanto a la responsabilidad civil, deberá indemnizar a los padres de la víctima en 60.000 euros a cada uno y en 20.000 a cada uno de los dos hermanos de la mujer que falleció soltera y sin descendencia.

El hombre habría confesado el crimen de su ex pareja tras su detención.n