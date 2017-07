Pescado y ocio abren el Vigo Seafest

nnn El verano ya llegó y comienza con uno de los eventos más esperados del año, porque es nuevo y por el impulso que se le ha dado. La Cooperativa de Armadores de Pesca (ARVI) quiere que Vigo conozca de cerca el sector que sustenta a la ciudad y que el turismo se interese por una fiesta gastronómica, a todas luces, diferente. Su apuesta se llama Vigo Seafest, aunque en la casa todos lo conocen como "festival do peixe" y comienza mañana en el entorno del puerto de Vigo: desde el Náutico por todo Montero Ríos y también en el muelle de trasatlánticos.

Lo más destacado es el festival gastronómico, en el que se unirán por un lado las especies que pescan los armadores en aguas de todo el mundo junto al talento de los grandes cocineros de la ciudad. Rodeando todo esto, conciertos, deportes y actividades para niños. El objetivo, que todo el mundo tenga cabida en esta fiesta. Los organizadores quieren que este evento dé cabida a todos.

La comida es el punto fuerte. Durante los tres días habrá puestos con diferentes preparaciones. La cocina de autor tiene su hueco con platos a 3,50 euros. Los platos son "Salpicón bastardo de merluza" elaborado restaurante Barrabasada; "Espardarte limeño" preparado por restaurante La Bastarda; "Galeburguer de raya a la brasa" preparada por La Central; "Rape a la brasa con alcaparras, chips de ajo y muchas cosas más" de restaurante Hierba Luisa; un "Maki Mori" de sardina de Hiroki Sushi; "Ceviche carretillero de marrajo" de Kero Cocina Peruana; "Taco de quenlla pibil con pico de gallo de piña" de Lume de Carozo; "Gallineta de corral" de restaurante María Manuela; "Perrito de langostinos y bloody mary" de Mijo; "Xurelo marinado con yuzu y tomate" y Niño Corvo; "Bacalao and chips Nikkei" de La Pintxoteca Mar y "Black finger fish con chutney de pimientos de padrón y tomate" de restaurante O Croque.

No faltarán las imprescindibles raciones de productos como mejillones, croquetas, calamares, empanadas, almejas o fish and chips.

Además, el mañana y el sábado habrá cocina en directo de 12 a 20 horas y el domingo de 12 a 15 horas. Mañana a las 11:30 horas habrá un taller de corte de maruca y 18:30 horas una master class del chef peruano Juan Perret sobre "Nuevas especies en la nueva cocina", entre otras muchas intervenciones. A las 10.30 horas la firma Balfegó llevará a cabo en el pabellón de ARVI un ronqueo y degustación de atún rojo de 140 kilos en directo.

También habrá repostería elaborada con productos marinos. En el acto de inauguración de Vigo SeaFest, se realizará una degustación de la propuesta de repostería marinera de Alfonso Díaz, acompañada de un brindis. Son un especial atractivo para los más pequeños, respetan el clásico sabor de un pastel con la proteína del pescado.n