Los pensionistas venezolanos piden una reunión con Caballero

El colectivo de pensionistas venezolanos en Galicia exige una "solución política" que los saque del "limbo" en el que se encuentran, al acumular 17 meses de impagos y no tener acceso a ayudas sociales en España precisamente por tener derecho a percibir una pensión que, en la práctica, no están recibiendo.

Alrededor de una treintena de miembros de este colectivo se han concentrado ayer ante el Concello para dar visibilidad a su problema y para reclamar también una reunión con el alcalde, quien, según aseguran, se niega a recibirlos pese a “múltiples” solicitudes. Andrés Varenkow, presidente de la Asociación de pensionistas y jubilados de Venezuela en Galicia, ha señalado, en declaraciones a los medios, que en esta comunidad autónoma hay alrededor de 2.800 pensionistas de aquel país, de los cuales un 30% están en situación “de necesidad”. Relató la “desesperación” que padece este colectivo tras acumular 17 meses de impago de sus pensiones, con algún caso de desahucio o de tener que recurrir a Cáritas o al Banco de Alimentos para poder subsistir.

Varenkow recordó que existe un convenio firmado en 1990 por el que España se compromete a complementar hasta la cantidad mínima de las pensiones de este país si Venezuela no paga o lo hace por debajo de ese mínimo. "En derecho tenemos una pensión venezolana, pero en la realidad no la tenemos", proclamó Varenkow, con el problema añadido de que esto les excluye de las ayudas sociales como la Risga o las que dan los municipios, por lo que concluyó: "Al español retornado se le trata con menor derecho que al inmigrante ilegal". Más allá de las "soluciones puntuales" que aportaron algunos concellos o la Xunta, este colectivo demanda una "postura general oficial que pasa por una solución política".