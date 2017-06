Las pensiones sí crecen en la ciudad, un 11% en cinco años

n n n Otro de los fenómenos que se están produciendo con el final de la crisis es el incremento de las pensiones, ya que los trabajadores que ahora están accediendo a las pensiones han mantenido durante su vida laboral altas cotizaciones. Así que se produce la paradoja de que los trabajadores en activo, que tienen que mantener el sistema, reducen ingresos, mientras los jubilados los incrementan. Así en Vigo el importe medio de las pensiones ha crecido un 11,6% desde 2011 y sólo en el último año un 1,7%. Según el Instituto Galego de Estatística el importe medio de las pensiones en la ciudad es de 1.065,22 euros frente a los 953,9 del año 2011.

Pero Vigo no es la ciudad gallega donde más crecen las pensiones en el periodo de cinco años analizados, lo hacen en un 15,6% las de los compostelanos y en un 12,7% los coruñeses. Pero no es ninguna de esas dos ciudades donde los pensionistas tienen mayores ingresos, sino Ferrol, donde la pensión media es de 1.123 euros, la más elevada de la comunidad.

Así que parece que tiene cierta contradicción que los ingresos de los hogares sigan a la baja, mientras que las pensiones crecen, un fenómeno que se mantendrá al menos un tiempo. Pero no mucho porque la última reforma del sistema de pensiones irá introduciendo paulatinamente una reducción en los importes.