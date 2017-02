Peligro, jabalí en la carretera

Circular por vías de alta capacidad, y valladas, como las autovías A-55 y A-52 (de Vigo a Porriño y Benavente, respectivamente), la Autopista del Atlántico AP-9 o la Circunvalación de Vigo VG-20 no garantiza seguridad total por paso de animales. Las estadísticas que maneja Tráfico confirman que aunque en menor medida que en otros territorios, sobre todo en Ourense, el paso sobre todo de jabalíes y en menor medida de otras especies como los corzos supone un peligro para los conductores.

Durante los primeros cinco meses de 2016, la estadística que maneja Tráfico, se registraron un total de 27 accidentes por atropello de animales salvajes en distintos puntos del trazado de la AP-9, A-52, A-55 y VG-20, lo que llama la atención por tratarse de vías de comunicación controladas, con fuerte circulación y en teoría de imposible acceso desde el exterior. Pero no ha sido así, y Tráfico pudo constatar accidentes en su mayor parte de importancia por el impacto sobre los vehículos en todos los puntos. Incluso dentro de la ciudad de Vigo ha habido colisiones, en este caso con caballos.

La estadística que maneja el departamento de Tráfico destaca que los siniestros con animales se producen a lo largo todas las vías principales de comunicación de Vigo, aunque la mayoría de las veces en zonas de la provincia de Ourense con la A-52. No obstante, en el ámbito más próximo a Vigo también se han recogido varios sucesos, en concreto en la Circunvalación: el 28 de abril de 2016 irrumpió un jabalí en la vía provocando un grave accidente con daños materiales y heridos de consideración. El 3 de marzo fue en la autovía Vigo-Porriño, y de nuevo un cerdo salvaje que no pudo esquivar el conductor. Más habituales son en la A-52, Vigo-Benavente, con una media de tres atropello al mes en sus distintos tramos en Galicia, en casi todos los casos salvo uno -un corzo- jabalíes. La Autopista del Atlántico no se libra y el 3 de enero se estrenó con un accidente de circulación a causa de la irrupción de animales en las carreteras, que no paran de aumentar. No obstante, la mayoría se dan en las carreteras secundarias y en Galicia la palma se la lleva Ourense.

La Guardia Civil de Tráfico no duda en reconocer que es una de las “peculiaridades” de la red viaria, junto a la edad avanzada de la población conductora, la dispersión y la gran dependencias del transporte privado. Seis de cada diez accidentes en las carreteras de la vecina provincia son a consecuencia de colisiones con animales salvajes o domésticos. El pasado año cerró con un dato brutal: por primera vez se rebasó el millar de atestados. Exactamente, 1.135 en 2016; 951 en 2015 y 778 a lo largo de 2014. n